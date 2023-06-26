知名箱包品牌被仿冒 業者：已報警
上櫃公司萬國通路（9950）今（26）日表示，近來詐騙猖獗，內部發現有不肖人士，在下列網站銷售平台(https://www.nadawen.com/iu0ahjksns00 )，偽造萬國通路名稱及冒用商標、服務標章，並以LineID方式，銷售非該公司所生產製造的產品。
目前萬國通路已經向警方報案處理，請消費者看到Line或是臉書FB「一頁式詐騙廣告」切勿上當受騙，也切勿聽從不明來電要求轉帳或提供帳戶、信用卡等資料。
前述網站的詐騙內容為：「萬國通路 年中促銷 萬向靜音旅行登機箱 20~26吋可選 防摔防水 帶伸縮水杯支架 附帶USB手機充電頭 多重密碼鎖防盜設計 旅行 上學都好用」。
不肖詐騙集團此舉已經嚴重侵害本公司商標權及商譽，為典型網路詐騙銷售仿冒商品手法。
萬國通路並指出，消費者如需購買該公司商品，請到本公司官網https://tw.eminent.com/ 或全台各個專賣店、高鐵站及觀光工廠選購。
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