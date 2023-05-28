彩券經銷商借牌？台彩：事前防範並加強查核 維護市場秩序與弱勢權益

第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商抽籤即將於5月31日舉行，針對經銷商借牌人頭戶議題，台灣彩券公司表示，中國信託商銀與受委託辦理彩券發行管理業務的台彩公司站在維護彩券市場秩序與經銷商共創雙贏局面的立場，積極處理稽查並精進輔導管理流程，採取事前防範，加強輔導查核，以維護彩券市場秩序與弱勢權益。

台彩表示，首先，在經銷商開始甄選前，中信銀會發函各地方政府、原住民族委員會等，請其協助宣導具有擔任公益彩券經銷商遴選資格民眾，勿將身分資料借於他人使用，以保障自身權益。在遴選階段，則透過強化篩檢同一戶籍、聯絡電話及通訊地址相同者，以防範人頭借用問題；對於中籤者透過檢測其是否具有親自銷售彩券的能力。

至於為何會要求參加經銷商遴選需提具警察刑事紀錄證明（俗稱良民證），台彩表示，公益彩券管理辦法第26條第2款規定，經銷商不得有負責人曾犯偽造文書、偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信、賭博罪，經刑之宣告確定，執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾5年者之情形。為檢視申請人是否有上述消極資格情事，報名時須檢附警察刑事紀錄證明。此外，第26條第9款也規定，有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合者，亦不得擔任經銷商。相關規範是為保護彩券購買者，以維交易安全。

台彩指出，為減輕電腦型經銷商營業成本，第5屆除將銷售處所由原6公尺以上巷道放寬為4公尺，並將使用空間由3坪以上調降為2坪；另考量整體銷售狀況，電腦型經銷商總家數由第4屆5800家減少為5500家，於整體銷售維持之前提下，經銷商收入將再提高。

經銷商管理方面，台彩表示，除了每月執行查核輔導工作，並提高相關檢舉案件（賭博及租牌等）之獎金；將由現行每案5萬元提高為10萬元，以協助維持彩券銷售市場秩序。

台彩說，為辦理第5屆公益彩券發行，中信銀新增經銷商多項權益，如申請電腦型彩券經銷商可於網路下載報名簡章、未獲正取者得逕轉為立即型彩券經銷商等，以簡化申請作業；另編列經費辦理經銷商安全防護講習及教育訓練、補助經銷商意外傷害保險、儲蓄保險等，以落實經銷商照顧。