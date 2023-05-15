國泰永續高股息ETF公告第2季配息金額 把握5月16日最後買進日

ETF市場人氣王國泰永續高股息ETF（00878）正式公告第2季配息！台灣ETF市場熱潮從2022年延續到今年，整體市場受益人及規模持續上升，其中話題最火熱的莫過於國泰永續高股息ETF（00878）公布第2季每單位實際配發金額，維持與第一階段相同不變，每單位配發0.27元現金股利，除息日訂在5月17日，因此想領取這波股利紅包的投資人，最晚要在5月16日買進或持有，即能與百萬投資朋友一起領息收紅包。

國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠表示，目前上市櫃公司陸續發表季報，台股市場觀望氣氛濃厚，但觀察2013至2022年，十年以來台股每遇6-8月除權息期間，大盤上漲機率高達80%，平均漲幅3.88%，根據統計，今年上市櫃公司配發之2022年股息，總計達約2兆元以上，為史上第二高，故預期電子、傳產和金融皆有利多機會。

「存債」風氣今年同樣在資本市場中吹起，主因近月以來通膨數據已見舒緩，5月初聯準會如預期升息1碼，亦顯示升息近尾聲，以歷史資料顯示，過往升息循環末段，是債市較佳的入場甜蜜點。

鄭立誠指出，「股債雙搭」的策略是2023年主流配置，國泰永續高股息ETF （00878），是目前台灣ETF市場中第一檔百萬人氣王，成分股囊括電子、傳產和金融等多元產業，選股邏輯中兼具ESG投資理念，可做為股權配置的選項；而債券配置則可搭配國泰投資級公司債ETF（00725B），其投資標的為全球美元計價的投資級企業債，最近一季的配息金額達0.44元，這兩檔ETF皆採「季配」機制，00878配息時間為2、5、8、11月，00725B則是1、4、7和10月配息，兩者並存一年就有機會八個月都能享受息利雙收。