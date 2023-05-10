陳冲：找對人管理 參考星國模式

立委有意推動修訂央行法成立主權財富基金， 行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨天說，包括理財、買科技專利等，民間都已經會做，不需要政府成立主權基金進行，當務之急是購買糧食與能源；央行的外匯存底可作為主權基金的財源，但前提是必須編列預算，來畫定責任歸屬。他表示，更重要的是，必須找到對的人，又要有管理能力，也要有好的道德操守。

陳冲表示，從二○○八年至二○一四年，他數度提過上述的構想，但央行一直未贊成，他認為央行比起外匯存底，更介意的應是必須負管理之責，但除了財源從央行的外匯存底撥出，並且經由預算程序編列之外，主權基金的管理者可以另外找相關領域的負責人。他認為，以央行現在高達五千多億美元的外匯存底來看，是有撥出財源成立主權基金的能力。

至於主權基金的規模，究竟數百億或上千億元？陳冲說：「要看作多少事。」例如以糧食為例，若該以糧食或能源購買為主的主權基金，是只要買糧食、能源就好，或是連生產地的管理都要全包，就會有不同的規模。

對於國家主權基金的架構，陳冲表示，新加坡淡馬錫的方式可以參考，這種非純民間、半官方的色彩，「在法律上和官方若即若離，這也是一種很好的設計方式」，由國家出錢，委由民間專業管理者來管理，這是可借鏡的作法。