慧榮公告第1季財報 盤後大漲逾7％

NAND Flash控制IC大廠慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）公布2024年第1季財報，單季營收1億8,931萬美元、季減6％，但與前一年同期相比大幅成長53％，毛利率45％，稅後淨利2,159萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.64美元（約新台幣21元）。

慧榮科技美股收盤上漲2.37％至73.40元，盤後更是大漲7.17％，顯示財報數據獲得市場認可，且未來營運前景也可望持續回溫。

慧榮表示，SSD控制晶片營收較上一季持平至成長5％，較去年同期成長35～40％。eMMC／UFS控制晶片營收較上一季減少10～15％，較去年同期則大幅增加235～240％。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，第1季在需求優於預期與ASP（平均銷售單價）成長帶動下，獲利持續提升，因此營收表現優於預期。我們的消費性（Client）SSD控制晶片營收已連續四季成長，動能來自終端市場需求穩定，以及與各大NAND廠合作案規模增加，在2024年初展現強勁的開端，證明我們擁有對的產品和對的客戶，並將持續挹注今年的營收和獲利。

展望未來，苟嘉章表示，和各大NAND廠客戶合作的新案預計在今年將持續放量，NAND大廠控制晶片外購比例不斷提升已成趨勢，並成為我們業務長期成長的重要根基。

苟嘉章指出，我們的控制晶片具高度差異化，能為PC和智慧型手機OEM客戶提供更高效能、高容量和更具成本效益的儲存解決方案，引領其進入最先進技術應用市場，例如AI在邊緣裝置的應用。基於年初的強勁表現和持續增加的未出貨訂單，我們決定調高全年財測。我們將持續擴展SSD和eMMC／UFS控制晶片新案以提升ASP和獲利，預期2024年業務將穩定成長。

慧榮預估，2024年第2季營收將介於1億9,900萬至2億800萬美元之間，較前一季成長5～10％，較去年同期大幅增加42～48％，毛利率介於45％至46％之間。2024全年營收將介於8億至8億3,000萬美元之間，較2023年成長25～30％，毛利率介於45％至47％之間。

商品推薦