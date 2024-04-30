守護弱勢民眾! 全球人壽連3年捐助台南市政府微型保單

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，致力落實公平待客與普惠金融，近年持續捐贈微型保險予經濟弱勢或特定身分族群，日前更延續去年捐贈台南市政府弱勢家戶（低收入戶）微型保險活動進行續保，本次捐贈受惠人數超過7,500人、捐贈總保費約新台幣100萬元。這也是全球人壽連續第3年捐贈微型保單予台南市政府弱勢家庭，迄今當地約3萬人次民眾受惠。

全球人壽連續3年捐助台南市政府微型保單，獲台南市副市長趙卿惠(左二) 與台南市社會局局長盧禹璁(左一)頒發感謝狀，由全球人壽團險事業部助理副總經理劉乃文(右二)與經理陳俊傑(右一)代表領取。 圖／全球人壽 提供

力推微型保單守護弱勢族群，榮獲主管機關肯定

本次微型保單受贈儀式由全球人壽團險事業部助理副總經理劉乃文代表捐贈、台南市副市長趙卿惠頒發感謝狀，捐贈對象為台南市低收入戶，由全球人壽、台南市政府、社團法人台南市好人好事運動協會三方共同合作，並由協會擔任要保單位，為台南市低收入戶提供一年期的微型傷害險保障，幫助弱勢家庭遭遇變故或意外時，免於陷入生活困頓，強化社會安全網。

全球人壽重視弱勢金融消費者的需求，積極推廣微型保險，近年微型保單捐贈區域也逐步拓展到台灣多地，包含：台北市、新北市、雲林縣及澎湖縣等縣市，累計捐助逾上千萬元保費、給予超過7萬人次民眾基本的人身保險保障，並獲得主管機關的肯定，於112年榮獲辦理微型保險業務績效優良保險公司，是落實公平待客、普惠金融的具體實踐，未來也將持續透過公私協力模式實質強化社會安全，使人人都能享有基本保險保障，讓保險的溫度持續傳遞，使保險得以發揮安定社會的功能。

響應金融平權落實公平待客，精進金融友善服務

同時，全球人壽也積極維護弱勢族群金融消費權益，不僅業界首創製作「微型保險商品易讀手冊」，內容符合心智障礙者資訊平權的「易讀易懂原則」，且為友善各族群使用手冊提供語音導讀服務，民眾掃描QR Code後即可聽取商品介紹，亦於官網建置微型保險專區，提供弱勢族群多元投保管道。另在全台多個營業據點設置無障礙友善空間、設立「金融友善服務櫃檯」，優先服務身心障礙及高齡客戶，近年更推出手語翻譯服務、新住民9種語言翻譯預約服務，在官網「金融友善服務專區」導入字體放大和語音導讀服務，尤其針對特定投資型商品提供語音簡介，讓樂齡族群及視障客戶輕鬆了解相關重要投保權益，並推出各類型符合社會關懷原則的保險產品，體現對保戶提供保障與服務的承諾。

未來，全球人壽也將持續響應政府照顧弱勢族群的保險保障政策，並且持續優化創新金融友善措施，更透過推廣、捐贈方式推展微型保險，期望藉由微型保險的力量，讓這些家庭擁有抵禦突發風險的能力，使保險不再受限於經濟條件，實踐讓社會弱勢家戶能享有基本保險保障之普惠金融目標，並落實公平待客原則，將「因為愛 責任在」的品牌理念延續至企業社會責任。

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