快訊

全台職缺破百萬缺工卻是假象？ 餐飲服務業徵才藏危機

趙春山：現在是兩岸對話最好時機應把握 但一切要等賴清德決定

日圓創34年新低！哈日族迎來0.20低匯價 換新台幣5萬現省2張迪士尼門票

攻擊徐巧芯的網軍來自中央政府？國發會：是地方政府

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
網友發現，攻擊國民黨立委徐巧芯的IP似乎屬於國發會，國發會則澄清，該IP是地方政府。圖／本報系資料照
網友發現，攻擊國民黨立委徐巧芯的IP似乎屬於國發會，國發會則澄清，該IP是地方政府。圖／本報系資料照

國民黨立委徐巧芯近期爭議新聞多，在網路上也受到不少攻擊，但被網友發現，有攻擊徐巧芯的IP似乎屬於國發會，遭質疑網軍來自於政府單位。對此，國發會則澄清，該IP使用單位是地方政府。

有網友發現，在PTT上刻意攻擊徐巧芯的IP是117.56，來自中央政府國發會發給各個政府單位的伺服器

國發會表示，該IP 117.56.221.182，實際使用單位為地方政府轄下附屬機關，並非國發會。

國發會也說，過去為「中央政府骨幹網際服務網GSN」的維運機關，故多數機關IP過去均登錄為國發會名義，而自數位發展部2022年成立後，該業務已從國發會移至數位發展部，所屬IP也陸續轉移。

針對尚未轉移所屬之IP，國發會表示，未來將會清查後，儘速轉移所登錄IP，以免外界誤會。

但對於此次攻擊徐巧新的IP屬於哪一個地方政府，國發會則表示，並非來自於台北市，但具體為何，則不方便透露。

國發會 徐巧芯

延伸閱讀

家貧還能彈鋼琴？徐巧芯喊「別人送的二手貨」 再曝LV包真相

駁媳婦幫「喬利息」…徐巧芯婆婆不忍了 發3點聲明再喊告

童年窮苦挨批造假…徐巧芯秀照片打臉 曝「早餐店賺兩萬」辛酸

傳王美花轉任台新金獨董 徐巧芯揭一事：不用利益迴避？

相關新聞

藍委訪陸獲具體成果 傅崐萁籲頼清德改善兩岸勇敢承擔

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今與16名一同赴陸參訪的立委在立法院議場舉行「兩岸破冰和平之旅，振興台灣百工百業」記者會。傅崐...

國會改革怎麼改？借鏡英、美調查權的省思

近來由於台灣在野黨的修法提案，「調查權」、「國會聽證」、「藐視國會」等詞彙頻頻在政治新聞版面上出現，也幾乎確定將成為本會期政壇攻防的主要戰場之一。然而，各方許多說法不但常忽略各國作法差異極大，也經常有望文生義的嫌疑，比如誤以為藐視國會是針對官員的態度；同時，許多人明顯受到台灣經驗的過度引導，比如誤以為調查權的本質必然在於揭弊。

柯建銘批藍委訪陸是「小丑團」傅崐萁反問：賴清德也賣台？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁帶領16名國民黨立委參訪大陸，大陸宣布開放福建居民赴馬祖觀光及重新開放文旦袖輸陸，民進黨團總召...

家貧還能彈鋼琴？徐巧芯喊「別人送的二手貨」 再曝LV包真相

國民黨立委徐巧芯近日捲入夫家爭議，不只穿著品牌受到批評，還被質疑「不是說家裡很窮，怎還可以彈鋼琴？」對此，她也回應，那台電子琴是別人不要的二手貨，最後才送給她們家的。

花蓮地震陸願捐組合屋 花敬群：迫切性沒這麼高

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率團訪陸，陸方表達願意向花蓮地震災區捐贈組合屋，將透過兩岸紅十字組織捐助。內政部次長花敬群...

【重磅快評】帶刺的橄欖枝 賴清德派管碧玲拔刺？

準總統賴清德公布國安團隊人事時對北京喊話，呼籲兩岸自信交流、和平發展，但國安團隊的骨幹仍是鷹派當道；北京則送上「520大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。