攻擊徐巧芯的網軍來自中央政府？國發會：是地方政府

國民黨立委徐巧芯近期爭議新聞多，在網路上也受到不少攻擊，但被網友發現，有攻擊徐巧芯的IP似乎屬於國發會，遭質疑網軍來自於政府單位。對此，國發會則澄清，該IP使用單位是地方政府。

有網友發現，在PTT上刻意攻擊徐巧芯的IP是117.56，來自中央政府國發會發給各個政府單位的伺服器

國發會表示，該IP 117.56.221.182，實際使用單位為地方政府轄下附屬機關，並非國發會。

國發會也說，過去為「中央政府骨幹網際服務網GSN」的維運機關，故多數機關IP過去均登錄為國發會名義，而自數位發展部2022年成立後，該業務已從國發會移至數位發展部，所屬IP也陸續轉移。

針對尚未轉移所屬之IP，國發會表示，未來將會清查後，儘速轉移所登錄IP，以免外界誤會。

但對於此次攻擊徐巧新的IP屬於哪一個地方政府，國發會則表示，並非來自於台北市，但具體為何，則不方便透露。