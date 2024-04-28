5月2日綠色行動力論壇 大咖獻策
台灣將邁入「排碳有價」時代。經濟日報與永豐銀行將於本周四（5月2日）共同主辦「2024綠色行動力論壇－綠電碳中和 企業永續大作戰」論壇，行政院副院長鄭文燦、永豐銀行董事長曹為實將出席致詞，並由產官學界發表專題演講，最後進行主題座談，透過與會專家集思廣益，提出企業永續最佳解方，創造產業共贏局面。
這場論壇將進行三場專題演講，首場由曹為實擔綱，專題演講主題為「綠色金融催動綠色星球」，第二場由經濟部綜合規劃司司長莊銘池以「起來行動：企業的生成式淨零轉型」為題，進行演說，最後一場則由寶晶能源董事長蔡佳晋發演專題演講，主題為「低碳經濟實現普惠綠能」。
最後則由產官學界代表，進行主題座談，由安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠擔任主持人，與談人包括環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴、大亞集團董事長沈尚弘及永豐銀行資深副總經理歐陽子能。
歐盟自去年起進入實施前二年過渡期的「碳邊境調整機制」（CBAM），未來各國將面臨計算產品碳含量，我國產業也不例外。政府已上修2030年減碳目標，並公布「2050淨零排放」的政策目標。
經濟日報與永豐銀行自2022年起連年合作舉辦「綠色行動力論壇」，獲企業客戶與社會大眾肯定。今年雙方再度攜手舉辦「2024綠色行動力論壇－綠電碳中和 企業永續大作戰」。
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