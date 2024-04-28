勞動基金第1季獲利衝5,000億 有望寫同期新高

五一勞動節，勞動基金來報喜。勞動基金運用局將在本周三（1日）發布勞動基金最新績效，預期截至2024年3月底止，勞動基金整體收益數有機會突破5,000億元，將創歷年同期新高；單月進帳2,500億元，創歷年單月進帳最多。

勞動基金2023年全年投資收益為7,193.7億元，創歷史新高，而今年第1季收益數有望突破5,000億元，等於第1季就賺到去年近七成的收益數，只要今年下半年全球金融市場不出現大反轉，勞動基金收益數將會再創歷史新高，勞工明年分紅也會跟著創高。

勞動基金截至2月底績效 圖／經濟日報提供

根據勞動基金運用局日前發布績效，截至2024年2月底止，勞動基金規模達為6兆2,880億元，評價後收益數為2,527.6億元，收益率4.28%，2月單月收益數為1,763.8億元。

勞動基金運用局表示，今年3月台股、美股、債市、另類市場等金融市場都全面走揚，因此預期3月收益可望賺贏前二月。換言之，3月單月賺約2,500億元。

勞動基金單月獲利第一高是出現在2020年11月的2,402億元。因勞動基金3月單月獲利有望超過2,500億元，預計將會刷新紀錄。

至於勞動基金旗下各退休基金表現，其中，截至2024年2月底止，攸關勞工退休金的新制勞退基金，規模為4兆1,030億元，收益數為1,735.9億元，收益率4.32%；舊制勞退基金規模為1兆61億元，收益數422.1億元，收益率5.05%；勞保基金規模為9,581億元，收益數為344.9億元，收益率4.11%。

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