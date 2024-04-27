熊誦梅：企業應將智慧財產視作辨識風險與機會的機制

德勤商務法律事務所合夥律師熊誦梅指出，聯合國永續發展目標（SDGs）為全球和平及繁榮的永續發展目標，該些理念於當今社會乃至企業的發展日趨重要，而智慧財產的保護更在其中擔任關鍵角色。

每年的4月26日為「世界智慧財產權日」，德勤商務法律事務所昨舉辦「World IP Day 2024 （IP & SDGs）：以智慧財產成就永續發展」研討會，會中以備受重視的永續議題為切入點，結合智慧財產管理的概念，保障企業的永續經營，鼓勵技術創新的同時也保障專利技術，同時也落實永續發展指標，確保長久經營的效益，藉此與社會共存共榮。

會中，熊誦梅表示，智慧財產權除了具有鼓勵技術創新的功能，還需輔以良好的智慧財產管理，始能真正成為企業與社會永續共存的推助力。亦即，企業應跳脫智慧財產僅為例行性行政管控的傳統思維，將其視作辨識風險與機會的機制，由制定與揭露智財計畫並提報董事會，增進投資人信心及與利害關係人之溝通，從公司治理層面帶來實質貢獻。

熊誦梅說，企業從社會對於永續發展的理想中尋求發展契機，實際投入解決減碳、平等等各種難題，並結合完善的智財管理與公司治理，為社會注入穩定發展的信心，彼此正向循環，期盼實現企業與社會相輔相成、永續共榮的願景。

2024年世界智慧財產組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）將今年之主題訂定為「IP & SDGs」，呼應聯合國於2015年提出17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），期望企業能透過智慧財產能結合營運規劃與活化運用公司擁有的智慧財產，以充分展現企業於環境、社會與公司治理（ESG）能量的同時，達成永續發展目標，並為企業創造前所未有的產值。

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