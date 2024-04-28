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台灣近九年經濟成長 勝美日韓

經濟日報／ 記者陳美君╱台北報導
近年經濟成長表現比一比，台灣大勝南韓。路透
近年經濟成長表現比一比，台灣大勝南韓。路透

近年經濟成長表現比一比，台灣大勝南韓。中央銀行報告指出，2015年至2023年間台灣經濟表現不僅優於南韓，甚至也高於美國及日本。數據顯示，2015至2023年台灣經濟表現穩健，平均經濟成長率為3%，優於南韓的2.4%、美國的2.3%，日本表現相對疲軟，平均僅0.6%。

央行指出，回顧2015至2022年，歷經美中貿易爭端、科技戰與COVID-19疫情，不僅替台灣經濟注入新的成長動能，亦強化經濟韌性，其中2019至2021年，台灣連續三年經濟成長逾3%。

美中貿易爭端後，政府優化國內投資環境，積極推動「投資臺灣三大方案」下，吸引台商回台投資、國際科技大廠在台擴產，投資動能佳。

2023年台灣經濟成長雖然降至1.31%，且低於2015年之1.47%，但觀察經濟成長指數，若以2015年為基期，2023年台灣實質GDP相較 2015年增加28.1%，優於南韓20.4%、美國19.0%與日本3.8%。若改以疫情爆發前之2019年為基期，2023年台灣實質GDP指數為相較2019年增加14.6%，優於美國8.1%、南韓7.7%與日本1.1%。

南韓 日本

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