每周一勢／動力手工具業產值 全年估成長

台灣動力手工具業年出口值為全球第三，自2010年起產值連續12年正成長，因疫情衝擊，2022、2023年分別年減16.1%及21.6%，隨庫存去化，訂單回升，經濟部統計，今年1月產值達22億元，成長57.9%；首季出口值1.71億美元，年增5.2%，預估今年恢復正成長。

九成八工廠員工人數少於200人

動力手工具業主要區分為氣動手工具，以氣動打釘機、氣動板手為主；以及電動手工具，如電鑽、電動螺絲起子、電鋸。根據統計，全台有192家工廠，員工5,319人，其中九成八工廠員工人數小於200人，以中小企業為主，且工廠59.4%集中於台中市。

圖／經濟日報提供

美國為主要外銷市場

美國為我國動力手工具業主要外銷市場：就出口國家別觀察，以美國為最大外銷市場，2024年第1季出口金額82百萬美元（占47.8%），年增7.9%，中國大陸及香港（占7.5%）次之，年減4.3%，德國超越日本居第三（占6.3%），年增58.7%。

圖／經濟日報提供

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