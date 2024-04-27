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瞄準奧運商機 台法攜手前進VivaTech 2024

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國科會主委吳政忠（左四）、法國在台協會主任龍燁（左五）等人高舉火把象徵台法攜手共推運動科技開啟產業先機。圖／國科會提供
國科會主委吳政忠（左四）、法國在台協會主任龍燁（左五）等人高舉火把象徵台法攜手共推運動科技開啟產業先機。圖／國科會提供

國科會台灣科技創新基地（Taiwan Tech Arena, TTA）27日攜手法國在台協會辦理「Go Go Sport Tech運動科技論壇」，讓參展團隊更深入了解瞭解法國市場與奧運商機，且下週法國將有科技訪團來台，期待雙方激盪出更多科技合作與投資商機。

法國為迎接2024巴黎奧運，將於5月22至25日舉辦全球科技盛會VivaTech 2024，在台灣科技新創團隊前往歐洲參展前特別在論壇上透過產官學交流暨新創展示體驗，為台法攜手共推運動科技，引領新創對焦奧運盛會，開啟新興產業商機。

行政院政務委員兼國科會主委吳政忠表示，台法科技交流密切頻繁，雙方在去年11月正式簽署科學與技術合作協議，聚焦六項重點領域合作，包括半導體與量子、健康、海洋、數位、網路安全及人工智慧、綠色產業及能源、減碳及太空等，雙方將持續穩健地催化科技合作與投資商機，除了今天首次合作在沙崙智慧綠能科學城舉辦活動，下週法國將有科技訪團來台。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）也說，法國在台協會第一次到台南辦理活動，他本身也是南法人，南法精神就是勇於創新、追求挑戰，而Viva Tech有來自世界各地的新創團隊，期許團隊參加Viva Tech鏈結全世界產業資源。

今年國科會TTA將第6度參加VivaTech，帶領43隊具國際競爭力台灣新創前進巴黎與會，參展隊數創歷年新高。為讓參展團隊更深入了解瞭解法國市場與奧運商機，國科會TTA攜手法國在台協會於今日下午舉辦展前培訓輔導，國科會產學處許增如處長與法國在台協會商務處高德廉處長（François Cotier）均到場勉勵團隊，期盼團隊能夠發揮自身優勢，強化參展策略，順利在展會期間成功鏈結國際、拓展國際商機。

奧運 法國

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