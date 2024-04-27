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失聯移工多 勞部擬加強外國仲介管理

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

本報報導，失聯移工問題未解，截至今年二月底失聯移工累計逾八點五萬人。勞動部表示，為加強外國仲介選工責任，今年三月啟動首波停權處分，預計六月開罰，另也將研議課予外國仲介應負擔失聯移工遣返、收容及醫療等連帶責任，針對失聯情形嚴重的來源國也將要求改善。

勞動部表示，去年九月已修法建立失聯率過高外國仲介暫停引進機制，並在今年三月啟動首波停權處分，預計將於六月處分停權。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，遭停權的外國仲介，最多停權七天至廿八天不等，後續若情節嚴重，將不核發認可，讓屢次違規的外國仲介退出台灣市場。預計五月中旬會統計遭停權的外國仲介有多少。

此外，勞動部也將研議課予外國仲介應負擔失聯移工遣返、收容及醫療等連帶責任，對於失聯情形較嚴重的國家，則將循雙邊會議要求改善，並檢討調整勞務合作策略。

勞動部補充，今年截至二月底，已查獲失聯移工五○九五人、非法雇主四三九人，將持續結合移民署及國安團隊合作查處並加速遣返。

勞動部 失聯 移工

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