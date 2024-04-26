南部地區雷雨致停電 台電：同仁冒雨搶修、加速復電

近日受鋒面影響，南部地區發生劇烈雷雨，部分地區也因此發生停電，台電26日表示，台電同仁冒雨搶修、加速復電降低影響。

台電指出，昨（25）日深夜起至今日清晨時段南部部分地區發生豪大雨，例如高雄市岡山區5時52分因雷雨發生線路斷落及礙子破損，造成361戶發生停電，透過隔離故障點及線路轉供，2分鐘內(5時54分)已復電近九成(319戶)，台電同仁也緊急進行線路及設備的修復，已於9時37分全數復電；6時56分高雄市路竹區因雷雨致開關木橫擔斷裂，造成2,385戶停電，約半小時(7時31分)已復電逾六成(1,570戶)，並於8時17分全數復電。

台電表示，受雷雨影響，容易發生線路斷線、樹竹掉落觸碰線路，或是天候潮濕引起設備異常等狀況，但不管停電原因為何，台電同仁皆第一時間不畏風雨、趕赴前線緊急搶修，只為能盡速復電，努力將停電對民眾的影響降到最低，部分搶修進度仍會受到停電範圍、風雨情況，或設備受損程度等影響，使復電時間較長，請民眾多多體諒。