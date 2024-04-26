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藍委推核電廠延役 陳建仁：尊重但須多方評估

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對藍營立委推核電廠延役條例，行政院長陳建仁26日指出，在核能延役這問題上，真的需要好好考慮。就目前面對最大的問題除了現行的核電廠是否安全無虞外，還要面臨核廢料處理的考驗，目前經濟部與台電都是朝核電廠除役的計畫來進行，但當然是尊重立法委員的職權，只是核電廠的延役應該要考慮到很多問題。

陳建仁今日視察「台2庚延伸線規劃情形」時被問及有關國民黨立委推動核電廠延役條例，訴求在核能安全條件下，維持核能發電，降低能源危機。

陳建仁回應，台灣位處環太平洋地震帶上，地震的災害大家最近都相當能夠感受到，對於核能的發展，實際上需要有更深入的討論。在蔡總統上任以來，我國在能源發展上都一直朝著減煤、增氣、展綠、非核方向來做。經過這幾年的努力，台灣已經增加了燃氣機組的建設，減少了燃煤的機組，當然再生能源的發展更是大步向前。最近這兩年，大家都已經了解，再生能源的發電量已經超過了核能的發電量。

陳建仁說，在核能延役的這個問題上，實際上真的是需要好好地再來考慮。目前也都相當地了解，即使要核電廠延役這樣的一個做法的話，也需要有2到3年來評估已經運作40年的核電廠，它的安全確實是沒有問題。

陳建仁強調，更重要的是還要面對到核廢料處理的考驗，所以目前經濟部或者台電公司，目前都是朝著除役的既定的這個計畫在進行，他也認為相關的資訊就相當地重要，在政院的立場當然是尊重立法院的委員行使的職權，但是希望這些有關延役的資訊能夠提供給大家來做更理性的討論，對於核電廠要延役應該要顧慮到很多的問題。

核能 核電廠 陳建仁

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