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美國國會通過援台法案 台灣美國商會：衷心感謝

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣美國商會26日表示，衷心感謝美國國會與拜登總統簽署通過關鍵立法《對外援助法案》。該法案將向台灣、烏克蘭及其他關鍵盟友提供援助，此舉不僅增強美國對全球領袖地位的承諾，也堅定了對於其他面臨威權政權威脅之民主國家的支持。

同時，美國商會也向眾議院議長麥克強生（Mike Johnson）的卓越領導表達誠摯感謝。美國商會表示，強生議長在結束法案凝滯僵局中扮演至關重要的角色，使關鍵立法得以進行投票表決。美國商會也向給予這項法案壓倒性支持的參眾議員們表示誠摯謝意，更感謝拜登總統及白宮對此倡議的支持。

美國商會還提到，過去曾向美方積極倡議迅速通過對外援助法案，以公開聲明敦促國會迅速行動之餘，也直接聯繫數十位關鍵國會議員，更持續向訪台議員及其幕僚強調援助法案的迫切性，體現台灣美國商會自1979年台灣關係法生效以來，長期致力加強蓬勃發展的美台關係。

台灣美國商會理事長Dan Silver表示，此立法之通過象徵理念相近之民主盟友的重要勝利，並明確表明支持遵巡規範的國際秩序。針對此法案所供予台灣及鄰近地區的強力支持，美國商會感到欣慰。此項重要援助也將為區域穩定帶來極大貢獻，同時為經濟和商業發展提供良好環境。

美國商會表示，將堅定致力於促進美國和台灣之間的長期夥伴關係。美國商會並強調，此立法的通過代表成功守護民主價值，更是促進印太地區和平與繁榮的重要一步。

勝利 拜登 美國商會

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