聽新聞
test
0:00 / 0:00

王美花：風電從無到有 吃盡苦頭

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部長王美花。 記者黃仲裕／攝影
經濟部長王美花。 記者黃仲裕／攝影

從電價調漲、到電力供應不穩，乃至於核電廠延役，能源議題近來備受關注，經濟部長王美花昨天出席離岸風場併聯典禮致詞時，大談推動風電甘苦。她說，離岸風電產業從無到有，這幾年真是吃盡苦頭，因為風電推動的是一個全新產業，但當看到風機一支一支建起來時，又覺得這些辛苦非常值得。

沃旭能源昨天舉辦「大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯慶典」，蔡總統致詞說，從二○一六年到現在，離岸風機已完成二九六座，累積裝置容量達二點三七ＧＷ，預計今年底前風機座數將超過三百座。她表示，「未來我們可以很驕傲的向孩子們說，看看台灣海上的那些風機，那是我們這一代人，為了下一代人的永續發展，替台灣留下來的資產」，強調未來一定要邁向更乾淨更永續的未來，台灣會堅持走下去。

王美花致詞指出，離岸風電產業從無到有的這幾年，「總統我們真是吃盡了苦頭啊」，因為是一個全新的產業， 相關規範、跨部會協調、中央與地方的協調，再到建立與開發商的合作等過程，一路以來都很辛苦，種種難關一一解決克服。

王美花說，台灣的製造業是國際供應鏈的一環，對綠電的需求日益緊促，現在的國際局勢，需要台灣製造業更多的產能，這也表示產業需要更多的綠電。

不過，來台投資風電的廠商也會向王美花抱怨體制問題，表示如果不改變，風電外商可能被迫離開台灣，其他亞洲國家也很需要離岸風電，但王美花說，到目前為止，台灣是亞洲國家中風電走得最快的國家。

中風 永續 王美花

延伸閱讀

520卸任在即！經長王美花談風電 4個字向蔡總統訴苦

藍委要修法讓核三延役 王美花說要有社會共識

台電總經理請辭 林憶君：520前脫身、不替錯誤政策背鍋

台電總經理請辭 許宇甄：該辭的是王美花、曾文生

相關新聞

王美花：風電從無到有 吃盡苦頭

從電價調漲、到電力供應不穩，乃至於核電廠延役，能源議題近來備受關注，經濟部長王美花昨天出席離岸風場併聯典禮致詞時，大談推...

Google位於新北板橋 第二座硬體研發辦公大樓正式啟用

Google位在新北市板橋的第二棟全新硬體研發辦公大樓今天正式啟用，並在今天下午舉辦啟用典禮，Google裝置與服務營運...

十年團隊成長20倍 Google在台第二座辦公大樓啟用

Google位於板橋的第二棟硬體研發辦公大樓今日舉行落成啟用典禮，Google裝置與服務營運長Ana Corrales、...

離岸風電從無到有！王美花：經濟部「吃盡苦頭」 仍有三大挑戰待克服

沃旭能源25日舉行亞太最大900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯典禮，蔡總統和經濟部長王美花親自出席。王美花...

卸經長後擔任獨董？台新金喊5月2日討論名單 王美花透過辦公室回應

經濟部長王美花將於5月20日卸任，知情人士證實，台新金董事長吳東亮積極延攬王美花進入台新金擔任下屆獨立董事，預計5月2日...

蔡總統：台灣擁完整離岸風電供應鏈 能源轉型實際發生

蔡總統25日出席「大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯慶典」時指出，從2016年到現在，離岸風機已經安裝完成297座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。