王美花：風電從無到有 吃盡苦頭

從電價調漲、到電力供應不穩，乃至於核電廠延役，能源議題近來備受關注，經濟部長王美花昨天出席離岸風場併聯典禮致詞時，大談推動風電甘苦。她說，離岸風電產業從無到有，這幾年真是吃盡苦頭，因為風電推動的是一個全新產業，但當看到風機一支一支建起來時，又覺得這些辛苦非常值得。

沃旭能源昨天舉辦「大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯慶典」，蔡總統致詞說，從二○一六年到現在，離岸風機已完成二九六座，累積裝置容量達二點三七ＧＷ，預計今年底前風機座數將超過三百座。她表示，「未來我們可以很驕傲的向孩子們說，看看台灣海上的那些風機，那是我們這一代人，為了下一代人的永續發展，替台灣留下來的資產」，強調未來一定要邁向更乾淨更永續的未來，台灣會堅持走下去。

王美花致詞指出，離岸風電產業從無到有的這幾年，「總統我們真是吃盡了苦頭啊」，因為是一個全新的產業， 相關規範、跨部會協調、中央與地方的協調，再到建立與開發商的合作等過程，一路以來都很辛苦，種種難關一一解決克服。

王美花說，台灣的製造業是國際供應鏈的一環，對綠電的需求日益緊促，現在的國際局勢，需要台灣製造業更多的產能，這也表示產業需要更多的綠電。

不過，來台投資風電的廠商也會向王美花抱怨體制問題，表示如果不改變，風電外商可能被迫離開台灣，其他亞洲國家也很需要離岸風電，但王美花說，到目前為止，台灣是亞洲國家中風電走得最快的國家。

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