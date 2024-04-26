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蔡總統：台灣離岸風機領先亞太 強調今年安裝將超過300座

經濟日報／ 記者宋健生江睿智／台中報導
離岸風電示意圖。 圖／聯合報系資料照片
離岸風電示意圖。 圖／聯合報系資料照片

沃旭能源昨（25）日舉行大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯典禮，蔡總統出席致詞表示，從2016年至今，離岸風機已安裝完成297座，累積裝置容量達2.37GW（10億瓦），今年風機座數將超過300座，不只領先亞太，在全世界也名列前茅。

蔡總統表示，我們用八年讓政策白皮書上「能源轉型」四個字，變成眼前實際場景。台灣如今有亞洲最大風場，也有自己的離岸風電供應鏈，風場產生的綠電將為台灣產業和社會，在淨零時代競爭力奠定基礎。

經濟部長王美花昨日也出席典禮。她致詞時有感而發，台灣離岸風電從無到有，經濟部吃盡苦頭，外商曾揚言要離開台灣，而今證明台灣是亞洲走得最快、也是更透明、更公平的市場。

王美花提及，當前台灣離岸風電發展，還面臨高通膨高利率的建造成本，連帶也會推升企業買綠電價格，必須完善企業CPPA信保機制，創造更容易購電環境；此外也要推動國銀行庫支持離岸風電發展，需要跨部會合作，也需要總統協助，讓離岸風電走得順一點、穩一點。

王美花表示，離岸風電產業從無到有的這幾年，經濟部吃盡苦頭，由於是一個全新的產業，相關規範、跨部會協調、中央與地方的協調，再到建立與開發商的合作等過程，一路以來都很辛苦，種種難關，經濟部一關一關解決克服。

王美花指出，台灣製造業占GDP的32％，都是國際供應鏈的一環，對綠電需求日益緊促，台灣需要綠電以支持產業發展。來台外商也會向王美花抱怨體制問題，歐洲商會也常找她開會，有外商跟她說其他亞洲國家其實也很需要離岸風電，如果台灣體制不改變就要離開台灣，而今證明，台灣是亞洲國家中風電走得最快的國家，台灣不僅是開放的市場，也是更公平、透明的市場。「跟總統報告，今天我們很認真地做到這個地步」。

王美花說，台灣海峽已有297支風機、五個風場，未來成長會非常快速。

王美花 綠電 離岸風電

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