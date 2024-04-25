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啟用台灣第二棟硬體研發大樓！Google打造50多間先進實驗室、增研發能量

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google 台灣今天宣布啟用位於新北市板橋的第二棟全新硬體研發辦公大樓，持續為台灣在技術研發與創新領域，帶來更多成長機會。路透
Google 台灣今天宣布啟用位於新北市板橋的第二棟全新硬體研發辦公大樓，持續為台灣在技術研發與創新領域，帶來更多成長機會。路透

Google 台灣今天宣布啟用位於新北市板橋的第二棟全新硬體研發辦公大樓，持續為台灣在技術研發與創新領域，帶來更多成長機會。Google 2021 年在板橋遠東通訊園區成立第一棟硬體研發辦公大樓，持續投資第二大樓也成立，Google 硬體副總裁彭昱鈞表示，台灣已經成為 Google 在美國總部以外最大的硬體研發基地，是全球硬體產業發展的戰略要地。

根據 Google 資料，過去十年來，Google 台灣團隊的規模已經成長超過 20 倍，目前更匯集了超過 30 個國家與地區的員工。新辦公室將容納數千人在內工作，也意味 Google 持續擴充在台投資。彭昱鈞表示，最新的辦公大樓打造了設有50多間先進設備的實驗室，以及充滿 Google 多元共融文化特色、鼓勵開放創新的辦公空間。

近期台灣也進入漲電價議題，彭昱鈞說，大樓雖然有很多實驗室，但用電量與一般辦公大樓差不多，且新建築本身設計有多項節能技術，希望減碳、減水，降低成本。

目前 Google 在台研發的領域包括軟體、硬體、半導體設計、產品開發、品管測試等。台灣研發團隊參與 Pixel 智慧型手機系列，Pixel Watch 智慧手錶、Fitbit 健康穿戴裝置、Nest 智慧音箱、Chromecast 串流媒體播放器、其他智慧居家裝置等全球硬體產品。

Google 智慧型手機

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