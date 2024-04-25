影／亞太最大離岸風場完工併聯 蔡英文：台灣邁向更永續的未來

蔡英文總統出席在台中港沃旭台灣離岸風場運維中心完工併聯慶典，在致詞時表示，能源轉型的背後，有產業的升級，人才的成長，有民間的投資，也有工安的提升，也有台灣人對於新事物的挑戰，以及對永續發展的追求。

蔡英文說，在台灣能源轉型的這條路上，有很多本土及國際開發商的投入，透過許多人的努力才有今天的成果，未來台灣人可以對下一代說，海上的風機是這一代人為下一代人永續發展留下來的資產，台灣一定要邁向更乾淨、更永續的未來，這條路台灣會堅持的走下去。

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