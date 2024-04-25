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美百大企業債布局時點佳 掌握息價雙收機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聯準會（Fed）。美聯社
聯準會（Fed）。美聯社

中東地緣政治影響下油價推升通膨上揚，聯準會降息預期延後，5月份利率決策會議前，各天期美債殖利率攀升至4.6%至5.4%水準，第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑說明，聯準會僅是延後降息時點，降息不會不到只是遲到，市場預期10年期美債殖利率上緣區間在4.7%至5%，殖利率後續彈升幅度有限、價格修正空間小，且債券票息有機會覆蓋資本損失，降息啟動後，還有息價雙收的優勢，從風險報酬比評估，美國百大企業債券投資價值提升、布局時點佳。

油價上揚、加上美國經濟韌性強勁，新增非農就業與零售銷售數值優於預期，第1季美國經濟成長率達2.4%，高於經濟學家預期值，林邦傑指出，短期內聯準會降息的機率降低，美國聯準會主席鮑爾表示，雖然通膨持續放緩，但進展較預期落後，聯準會尚無降息急迫性，也使得近期股、債市呈現較大波動，美債殖利率更彈升至去年底以來的高檔區間，目前市場預期聯準會首度降息時間點由年中再向後推延至11月，但部份投資機構揣測再升息出現的機率低。

林邦傑表示，相較於去(2023)年底美債殖利率主要反映聯準會升息循環尚未結束，加上美國公債供給量高於預期，且新發行中長期債券占比高，在持有期間風險考量下，推升債券期限溢價差，而近期期限溢價差持穩，債券殖利率上揚是市場對於降息預期修正的反應，市場預期後續美債殖利率再大幅彈升的空間有限。

從信用基本面、資金動能觀察，林邦傑持續看好美國投資級債券的投資價值，根據投資機構統計數據，第一季美國高評級債券信評調升家數達283家，同時也有七家由非投資等級調升至投資等級的明日之星，相較信評調降家數75家，兩家由投資等級調降至非投資等級的墮落天使，反應美國投資級債券信評維持正向；此外，資金面觀察，截至4月22日為止，美國投資級債券也已連續12周資金淨流入，高殖利率吸引資金流入投資級債券。

第一金美國100大企業債券基金主要投資標的為美國標普指數前100大企業發行的債券，林邦傑指出，美國大型企業營收與現金流量持穩，財務基本面維持良好，信評持穩，此外投資級債券季節供給高峰已過，市場需求穩健，現階段信用利差持續居低檔，投資價值受到機構投資者青睞。

投資策略上，林邦傑強調，適度調升公用事業、循環性消費債券配置部位，且採賣短、買長，拉長存續期策略操作，持續觀察通膨變化與聯準會後續利率政策動向，債券殖利率逢高原區，宜分批建立低波動、收益資產部位。

各天期美債殖利率與票息率(資料來源：Bloomberg)
各天期美債殖利率與票息率(資料來源：Bloomberg)

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