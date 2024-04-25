工總新任理事長潘俊榮…盯兩岸、能源議題 副理事長由三位變五位

全國工業總會昨（24）日召開第13屆第一次會員代表大會，工信集團總裁潘俊榮順利當選第13屆理事長。潘俊榮表示，上任後將秉持三大方針，一是讓每個產業都能有發聲機會，二是推動世代交替，三是以理性、務實、誠懇的態度推動府會、兩岸與國際的溝通和建言。

工總昨日會員代表大會選出第13屆理監事後，並隨即召開理監事會，推選工信集團總裁潘俊榮擔任理事長，聯華氣體榮譽董事長苗豐盛擔任監事會召集人，會中也通過副理事長由三名增至五名，新當選的五位副理事長分別為永豐餘投資控股創辦人何壽川、敏實集團總裁秦榮華、穩懋半導體（3105）董事長陳進財、宜進實業（1457）董事長詹正田、及東和鋼鐵（2006）董事長侯傑騰。

潘俊榮昨日在會前受訪對兩岸和能源議題表達關切，他表示，企業界期盼兩岸能營造一個更好的未來，不要透過政治解決，讓兩岸人民交流，讓關係更和諧；至於能源方面，政府提供更穩定的水電來源，才能讓企業留在台灣。

針對產業界目前面臨的缺水、缺電、缺工等三缺問題，潘俊榮形容「這就像企業的糧食問題，企業沒有糧食將沒辦法活下去」。政府若要留住企業，糧食供應就必須充足，期待政府必針對這三缺問題進行全面考量，工總也期待以更圓滿的方式與政府好好坐下來溝通，針對可行的辦法提出建言。

當選為第13屆理事後長，潘俊榮表示，感到責任重大，將在歷任理事長打下的深厚基礎上，繼續為產業發聲、奮鬥，同時他提出上任後的三大方針：第一，工總不是一人的工總，是「大家的工總」，將力邀每一產業都提出主張，由工總來協調政府如何幫助企業立足台灣，成立國家隊進軍世界。

第二，推動世代交替，強調工總精神的傳承，希望各個產業年輕世代的企業家更積極參與工總。

第三，工總將繼續秉持理性、務實、誠懇的態度推動政府、國會、兩岸、國際的溝通和建言。

商品推薦