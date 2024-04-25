陸釋善意 商總賴正鎰：立即開放團客赴陸

大陸國台辦提出將採取積極措施，推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作，鄉林（5531）集團董事長暨全國商總榮譽理事長賴正鎰昨（24）日表示樂見其成，盼台灣立即宣布開放台灣團客赴陸旅遊，恢復兩岸自由行與團客互訪。

全國工業總會新任理事長潘俊榮昨日則說，台灣大門打開，歡迎大陸同胞來旅遊；商總理事長許舒博表示，「非常樂觀其成」，兩岸關係應從開放人民觀光來緩和緊張氣氛。

賴正鎰表示，他衷心期盼可以回到兩岸八年前的觀光交流盛況，包括台灣十個航空據點與大陸61個城市對飛，每周客貨運飛航班次超過890個航班，以及47個試點城市可以來台自由行。

潘俊榮表示，兩岸人民應該走在一起，若不從政治面思考，從人民與企業之間的彼此交流才能創造雙贏。

許舒博建議，兩岸關係應由人流、物流到金流逐步恢復互動往來，人流的部分第一優先做法就是放寬人民的觀光旅遊，這是最容易緩和兩岸緊張氣氛的做法，然後再恢復企業的商務交流。

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