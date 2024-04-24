地震後社區下「磁磚雨」 專家：兩大秘技確保安全

403大地震至今，全國餘震不斷，隨著近期花蓮發生大地震，影響全國多處老舊建物外牆磁磚剝落，更有甚者磁磚剝落多、變成「磁磚雨」情況；冠軍建材（1806）24日建議，「外牆磚選吸水率3%以下，搭配好的施工團隊以及高分子黏著劑做貼合，或是選擇通過高性能綠建材標章的2公分厚磚、搭配外牆乾掛工法」等秘訣，還給民眾安心的居住環境。

冠軍建材指出，外牆磁磚選用上應選擇通過外牆磚應施檢驗認證的產品，另外吸水率越低越好，能降低脫落，且彎曲強度越高越好，有抗拉裂效果，以及磁磚的耐化學性要好，能抵擋酸鹼性物質，才不會讓磁磚表面咬蝕、變色。

另外，冠軍建材表示，磁磚產品的尺寸要誤差小，才能讓縫隙寬度一致，不過尺寸誤差一般不易由外觀察覺，建議可請廠商提供數據做為參考，也可從磁磚的背面設計查看磁磚品牌、MIT產地證明及其背溝的溝紋深度及形狀是否清楚。

不過冠軍建材強調，外牆磁磚掉落與磁磚本身品質並無直接關係，大多是因為混凝土結構體的龜裂、剝離，造成外牆磁磚黏貼不牢，黏著劑及施工工法亦會影響其牢固性。

冠軍建材呼籲，建商及消費者選購外牆磚時，務必採用經濟部標準檢驗局CNS9737、R1018檢驗合格的外牆磚，且需具備有「背溝倒勾狀凹槽」設計與吸水率3%以下為較佳產品，可提高磁磚與牆面的附著力，市售劣質品多為吸水率3%以上，甚至是吸水率5~8%之間增加脫落風險。

另外冠軍建材分析，優質的施工團隊及使用高分子黏著劑做貼合外牆，也有效降低外牆磁磚脫落、增加使用安全性。近期地震頻繁，呼籲政府及消費者需進行建築物外牆安全診斷檢查，以確保安全。