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搶攻台灣電商市場 「酷澎」60.5億元增資案獲准通過

中央社／ 台北24日電
亞洲電商巨頭、南韓酷澎（Coupang）。 路透社
亞洲電商巨頭、南韓酷澎（Coupang）。 路透社

經濟部投資審議會今天開會核准3件重大投資案，包括電商酷澎新台幣60.5億元增資案，從事線上銷售與倉儲管理。對外投資則有中國信託、奇鋐科技2案，總計金額為1億美元，折合新台幣約31.69億元。

因應電商服務需求增加，酷澎去年獲新台幣24.75億元增資，規劃用於物流中心擴展等業務。今天經濟部通過1件僑外投資案，為美商COUPANG, INC.以新台幣60億5514萬7800元增資酷澎股份有限公司，經營電子商務服務，透過線上平台銷售商品，並自行管理倉儲。

根據酷澎規劃，將於今年上半年在台開設第3座物流中心，每座物流中心均將創造高達1800個新工作機會，預計未來數年將創造在地數千個新工作機會。

此外，今天通過2案對外投資，包括中國信託商業銀行股份有限公司以5000萬美元貸款，投資菲律賓CTBC BANK（PHILIPPINES）CORP.，從事商業銀行業務，主要為支應菲律賓子行流動穩定性需求及支應授信業務發展。

第2案為奇鋐科技股份有限公司以5000萬美元，增資越南AVC TECH.（VIETNAM）CO., LTD.，從事生產、加工電腦散熱器、風扇及外殼業務，投資目的為越南AVC TECH.（VIETNAM）CO., LTD.擴建廠房及充實營運周轉資金。

中國信託商業銀行 新台幣

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