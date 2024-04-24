搶攻台灣電商市場 「酷澎」60.5億元增資案獲准通過
經濟部投資審議會今天開會核准3件重大投資案，包括電商酷澎新台幣60.5億元增資案，從事線上銷售與倉儲管理。對外投資則有中國信託、奇鋐科技2案，總計金額為1億美元，折合新台幣約31.69億元。
因應電商服務需求增加，酷澎去年獲新台幣24.75億元增資，規劃用於物流中心擴展等業務。今天經濟部通過1件僑外投資案，為美商COUPANG, INC.以新台幣60億5514萬7800元增資酷澎股份有限公司，經營電子商務服務，透過線上平台銷售商品，並自行管理倉儲。
根據酷澎規劃，將於今年上半年在台開設第3座物流中心，每座物流中心均將創造高達1800個新工作機會，預計未來數年將創造在地數千個新工作機會。
此外，今天通過2案對外投資，包括中國信託商業銀行股份有限公司以5000萬美元貸款，投資菲律賓CTBC BANK（PHILIPPINES）CORP.，從事商業銀行業務，主要為支應菲律賓子行流動穩定性需求及支應授信業務發展。
第2案為奇鋐科技股份有限公司以5000萬美元，增資越南AVC TECH.（VIETNAM）CO., LTD.，從事生產、加工電腦散熱器、風扇及外殼業務，投資目的為越南AVC TECH.（VIETNAM）CO., LTD.擴建廠房及充實營運周轉資金。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 批都更「一坪換一坪」是魔咒 李四川：不可能每處都有
▪ 影／末期囤房稅1.0版房屋稅5月1日開徵 七月後實施囤房稅2.0版
▪ 雨都房市要飛了? 全台十大熱門交易社區 基隆占三個
▪ 如何勸老人家都更？他憂台北老房被震垮 網無奈：怎還錢
▪ 中壢人不買桃園、台北人不買社子？房市專家：區域認同感影響購屋
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言