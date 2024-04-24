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沃旭風場已創造5,230億經濟價值 下個風場2025年完工、供電給台積電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

沃旭能源24日發布《風起台灣：共創綠能社會經濟價值 – 大彰化東南及西南第一階段離岸風場案例研究》，指出這座900 MW離岸風場在過去六年已創造5,230億經濟價值。新內閣即將上任，沃旭表示，期待新內閣持續支持、並協助離岸風電產業。

沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場係於2018年4月通過遴選獲配900 MW台電電網容量，亦即由台電躉購，該專案已於4月完工併聯。此為亞太地區最大案場。

接下來，沃旭能源於2018年6月透過競標取得第二座大規模離岸風場：920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場併網容量，並於2020年7月與台積電（2330）簽訂企業購售電契約，預計於2025年底完成風場建置。此外，沃旭亦已參與離岸風電區塊開發3-2期競標作業。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示，台灣是沃旭在亞太長期發展的目標市場，920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場開發部分項目進度超前；此外，因經濟部在新一輪競標中調整策略，沃旭認為具有商業可行性因而參與投標，沃旭將會以實績證明完工承諾。

沃旭台灣董事長汪欣潔表示，離岸風電要能成功發展的先決條件是有政策支持、社會支持、以及產業持續投入與努力，儘管大環境會出現逆風，令人不那麼有信心，但台灣2050淨零轉型目標是明確，沃旭會持續與經濟部對話，並與在地供應商密切合作，而且沃旭團隊對於台灣海象及地質環境已累積了深厚經驗，這都讓沃旭很有信心可以完成專案計畫。

沃旭委託台經院為「大彰化東南及西南第一階段離岸風場」效益進行案例研究。台經院研究員劉名寰表示，研究顯示，該風場為台灣創造5230億元經濟價值，這包括沃旭採購合約金額，以及台灣在地供應商投資，以及所帶動所得及薪資效果。沃旭並指出，這項經濟價值已經超越2023年台灣電動車產業全年4000億元產值。

經濟部 離岸風電

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