陸釋善意！兩岸旅遊露曙光 賴正鎰盼政府立即這麼做

針對大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在國台辦記者會上表示，「將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作」一事，全國商總主席賴正鎰表示，大陸釋出善意，兩岸開放旅遊已露出曙光，希望今天就能立即宣布恢復台灣團客赴陸旅遊，讓兩岸自由行與團客全面恢復，回到兩岸八年前的觀光交流盛況。

中共總書記習近平在「馬習二會」釋出「樂見大陸民眾多去台灣看一看。」當時台灣旅遊業界就歡聲雷動，認為已經看到了大陸兩岸觀光政策將會有機會改變的訊號。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在今天記者會被問到此事時，她說，總書記習近平的講話，體現了兩岸同胞越走越近、越走越親，不斷深化兩岸融合發展的共同願望。

朱鳳蓮表示，儘管兩岸交流合作仍然存在一些人為阻力和障礙，但相信，只要兩岸同胞共同努力、排除障礙，兩岸交流合作就會迎來光明前景，國台辦將「採取積極措施，推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作」。

對於這是否意味大陸方面即將開放大陸民眾赴台旅遊？賴正鎰說，這對國內觀光旅遊是一大激勵，但也需要台灣方面開放台灣團客到大陸，雙方有正向互動，對於兩岸文化旅遊交流，絕對有幫助。

他說，今年二月在北京出席大陸國台辦舉辦的2024年台商新春聯誼會上就表示，商總與台商都期待兩岸能繼續在「九二共識」之下維持經貿與文化等交流，最重要是能夠到台灣來觀光旅遊，讓人能夠流動，也當面向國台辦主任宋濤表達台灣旅遊業界的期待，希望兩岸雙向旅遊能夠儘早開放，包括團客與自由行。

賴正鎰表示，新總統賴清德即將在520就職，他在賴清德當選那晚，就公開向賴清德與政府喊話，並提出七建言，今年初在觀光媒體記者會上，他也再度公開向政府喊話，其中一項就是觀光。如今新政府內閣名單也都幾乎公布了，就等新閣員拍板定案，他也會持續透過管道向行政院長，交通部長，觀光署，陸委會等單位反映爭取。

台灣2019年入境1,184萬人次，出境1,664萬人次，其中陸客來台最高紀錄在2018年達418萬人次。去年來台僅618萬人次，今年若少了陸客，要做到恢復1,000萬人次來台，還是有難度。

賴正鎰建議政府除了爭取外國觀光客來台旅遊，也要加速開放兩岸團客觀光，最好立即宣布起就全面開放，讓來台旅遊的陸客增加到500萬人，也能加速平衡觀光逆差。

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