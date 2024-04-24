童子賢談準經長郭智輝：了解產業且「接地氣」
和碩（4938）兼台灣玉山科技協會理事長童子賢24日指出，準經濟部長郭智輝對半導體及光電產業都很熟悉，一定能帶給台灣，尤其是經濟部在未來擘劃經濟發展前程的時候，「可以有一個非常接地氣、非常深入對產業的了解」。
眾達與玉山科技協會共同主辦的「全球ESG浪潮與企業法律風險管理國際論壇 -『踏浪前行』KnowBefore You Go」今日登場，童子賢以台灣玉山科技協會理事長身分出席論壇，被媒體問及準經濟部長郭智輝、核能及核三廠延役看法。
對於是否認識郭智輝及兩者交情，童子賢表示，都是產業界的朋友，郭先生對半導體及光電產業都很熟悉，相信以他對產業的生態及發展前景的了解，一定能帶給台灣，尤其是經濟部在未來擘劃經濟發展前程的時候，「可以有一個非常接地氣、非常深入對產業的了解」。
針對核能問題，童子賢重申，自己不是擁核者，只是認為核能幫助「綠」。他認為，現在台灣電力供應最好還是要達成「黃金組合」，一部分核能、綠能加上煤炭、天然氣的組合，這樣不但能讓基載電力有保障，溫室氣體排放也可獲得控制。
針對郭智輝日前提出，目前尚無法判斷核電廠是否延役，若真需要延役，希望取得全民認同的說法，童子賢回應，我不能替其他人下判斷，但我想他的意思應該是新內閣施政要取得大部分民意支持，單從這個角度來看是很不錯的。
針對核三廠是否延役，童子賢表示，核跟綠兩者都是不排碳，而天然氣、煤跟再生能源都會排碳，台灣目前如果要勇敢面對地球暖化的議題，扮演地球村好成員的話，台灣免不了要借助綠能跟核能，就能讓台灣在地球暖化議題努力上有著一個不錯的基礎。基於此，童子賢贊成核三廠延役，他解釋，因為以他耐用性跟國際標準來看沒有問題。
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