台灣生產線回移、科技產業擴散 中南部新商辦熱潮看旺

根據統計，今(2024)年前2月全台商辦建照核發件數228件，年增20%；建照樓地板面積為21.7萬坪，較去年同期的11.1萬坪大增，年增95.3%。鄉林不動產研究室指出，美對中的鋼鋁提高關稅等措施，外界憂美中貿易戰再起，加上台商回流建置生產線，相關供應鏈也移回台灣生產，帶動今年辦公及企業總部的高需求。

此外，不僅雙北商辦旺盛，租金指數跟租金高漲，且隨科技產業往中南部地區擴廠，商辦版圖也往南向延伸，台南和台中辦公服務類建照件數與樓地板面積增長，帶旺中南部商辦熱潮。

鄉林不動產研究室表示，商用不動產挾著平均地權條例「管住不管商」，且房貸成數也不受限制優勢，成為保值、抗通膨首選，近年商用不動產買氣年年升溫，商辦建照自2022年起大爆量，建照核發面積高達148萬坪，相當於2016-2018三年的核發面積，2023年稍減為139萬坪。

不過，若照今年前二個月核照狀況來看，應該會比去年增加，其中雙北因為在建案比較飽和，新申請建照以台南46件和台中45件最集中，尤其台南市因為基期低、建照核發面積成長了六倍之多。

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰指出，台南、台中商辦都因科技題材翻升，其中南科受惠於台積電等科技產業進駐，不僅為地方上帶來豐厚產值，市場上也盛傳「台積電概念」成為房市的保證。

台中市近年新興商辦大樓以台中七期市政中心區最集中，另緊鄰交通動線、三鐵共構的烏日高鐵特區，也是商辦進駐新興熱區，無論出租或自用，都提供給創業、置產族更多元的選擇。

像是台南商辦稀有，現有辦公大樓老舊，蓄一波汰舊換新的買氣，東帝士大樓舊址重建的5000坪「南山台南廣場」去年底完工，是近年台南少見的大型商辦產品；有鑒於台南商辦大樓不足，安南區「商60」重劃區商用土地，未來可望成為新商辦大樓密集區。

賴正鎰表示，以全台商辦市場來看，台北市商辦大樓因為國際大型企業爭相進駐，租金漲勢比較明顯，以信義區來說，頂級商辦平均每坪租金行情約3,500元~4,500元，但其他都會區補漲追價行情也值得期待，以台中和台南為例，根據內政部實價登錄租賃資料顯示，最近三年辦公大樓出租每坪最高單價也來到2,200~2,500元上下。

根據北市地政局統計，近3年台北市商辦租金指數持續連漲，由107.3來到115.38，主要路段商辦租金指數則從每坪112.89漲為119.14，標準商辦平均月租金的每坪單價也來到2,939元，隨著商辦需求高漲，新商辦產品也愈來愈多元，像鄉林在士林區中山北路五段的「鄉林士林官邸」，具備萬坪公園景觀的優勢，地段價值及稀缺性，一公開招租即吸引高端醫療養生業者搶租，目前已近滿租狀態。

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