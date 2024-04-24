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賴清德：顯示器產業去年產值全球第二 續聆聽業界意見

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，集結10國家312家指標廠商，使用882個攤位，展覽以「Lead to Infinity 引領無限未來」為主軸，準總統賴清德上午出席「2024 Touch Taiwan智慧顯示展」，賴清德強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影
一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，集結10國家312家指標廠商，使用882個攤位，展覽以「Lead to Infinity 引領無限未來」為主軸，準總統賴清德上午出席「2024 Touch Taiwan智慧顯示展」，賴清德強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影

副總統賴清德20日上午出席「2024 Touch Taiwan系列展開幕暨頒獎典禮」，肯定台灣顯示器產業在2023年的出貨量及產值都高居全球第2名；未來新政府將持續聆聽業界寶貴意見，與大家一起合作，讓顯示器產業不斷創新，更加進步與發展。

賴清德致詞時表示，今天非常榮幸再度受邀出席「2024 Touch Taiwan系列展開幕暨頒獎典禮」，首先代表政府熱烈歡迎來自10個以上國家、共312間廠商共襄盛舉，同時祝福今年活動圓滿成功，成果豐碩，每家產業都有長足的進步與發展。

賴清德提到，他在行政院長任內，曾在友達光電中科廠區與業者討論顯示器產業的發展方向；之後他提出第一期「台灣顯示科技應用行動方案」，5年共投入177億元經費，總計超過216項關鍵專利。經由大家的努力，台灣的顯示器產業已經有非常豐碩的成果。

賴清德認為，顯示器產業與半導體產業一直是撐起台灣經濟發展的兩個重要引擎。尤其顯示器產業在2023年的出貨量為全球第2名，產值高達1.12兆元新台幣，亦位居全球第2。此外，台灣也製造出全球第1條、最先進的Micro LED產線，相當不容易。

賴清德說，剛才理事長柯富仁提到，「智慧顯示是未來生活的最後一哩路」，代表「顯示科技」確實是達到「智慧國家」的重要力量。未來新政府將持續聆聽業界寶貴意見，與大家一起合作，讓顯示器產業不斷創新，更加進步與發展。

隨後，賴清德頒發「2024顯示器元件產品技術獎」與「智慧顯示應用大賞」獎座予得獎企業代表，並與現場貴賓一同進行「2024 Touch Taiwan」開幕剪綵儀式及參觀展區。

包括行政院副院長鄭文燦、經濟部次長林全能及台灣顯示器產業聯合總會理事長柯富仁等均出席是項活動。

賴清德 顯示器

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