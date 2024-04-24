排除重大事故停電時間竟大減5倍 立委痛批台電美化數字
台電總經理王耀庭上周六請辭，在本周一獲慰留，但同時開嗆「停電這個議題，換掉1千個我也沒辦法解決」，並強調停電事故次數已減少7成的事實。民眾黨立委張啟楷今日指出，111年每戶停電次數0.648次，不是台電說的0.181次；而停電分鐘數不是14.936分，而是106.221分，痛批台電「停得夠久就不算停電」。
立法院經濟委員會24日審查工廠管理輔導法修正草案，但近期停電議題、核電延役、台電總經理請辭後又接受慰留等，都是立委質詢焦點。
張啟楷質疑台電美化供電可靠度報告，疑似「蓋牌」，台電在民國110、111年都有重大停電事故，但台電都把這些大型停電事故單獨出來，沒有計入停電時間及停電次中。
以111年為例，當年有303大停電，造成平均每戶停電時間91.285分，每戶平均停電次數為0.467次，但台電公布的的次數只有0.233（次／戶年），時間只有16.376（分／戶年），張啟楷質疑為什麼排除303大停電事故造成的停電分鐘數及次數，是要欺騙民眾還是認知作戰？為什麼移花接木？
經濟部長王美花當場回應，不是移花接木，台電網站都有做說明，所以委員才看得到加註的說明。
台電發言人副總蔡志孟表示，111年未加計303大停電的停電分鐘數是14.936分／戶年，次數是0.181次／戶年；加計303大停電後則是91.285分／戶年、0.467次／戶年。其他國家計算停電分鐘數及次數時，也會排除大型停電事故計算，而台電以加註方式揭露。
110年有兩次大停電事故，包括513及517停電事故，加計後，每戶停電次數從0.233增加至0.864次，停電分鐘數從16.376增加至43.516分。106年的重大停電事故則是815大停電，停電次數從0.212增加至0.533次，分鐘數從16.898分增加至32.572分。
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