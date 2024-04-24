黃彥男接任數發部長 唐鳳：很放心，已啟動交接

報稅季即將來臨，今年所得稅申報最大的改變，應該就屬受控外國公司（CFC）制度。這制度背景是什麼？而台灣以外貿為主，過去台商透過境外公司進行三角貿易轉單，把獲利留在海外，但以往「避稅」行為，以後可能被認為是「逃稅」行為，面臨高額裁罰等法律風險，相關的眉眉角角到底有哪些要注意？

2024-04-24 10:00