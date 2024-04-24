黃彥男接任數發部長 唐鳳：很放心，已啟動交接
數發部長唐鳳24日指出，目前已經啟動內閣交接，並強調對於準部長黃彥男接任很放心。
準閣揆卓榮泰日前宣布數發部長將由中研院資通安全專題中心執行長黃彥男出任，如今外界都相當關心內閣交接進度。
唐鳳說，對於黃彥男接任「我很放心」，候任部長黃彥男確實對資安、AI、隱私強化技術很嫻熟，目前已經啟動交接，過程中也有說，電子簽章法很快三讀通過，另外，資安法修法、打詐專法等數位部都將承擔新的社會任務，包含管理線上廣告等，會盡快在520前將相關法案提到立法院並處理到一段落，未來黃彥男上任後就可順利接任。
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