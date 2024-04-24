Touch Taiwan登場 賴清德：顯示器與半導體產業都撐起台灣經濟發展

準總統賴清德今（24）日出席「2024 Touch Taiwan智慧顯示展」，賴清德強調，顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。

賴清德並特別介紹準國發會主委劉鏡清也一同出席，他表示劉鏡清還沒上任就來聽產業聲音，包括未來顯示器產業要往那個方向發展？希望政府如何協助？新的政府都會聆聽，與大家一起合作，提出好的方案，讓產業更加進步。

「2024 Touch Taiwan」今年集結10個國家，312家指標廠商，使用882個攤位，以「Lead to Infinity引領無限未來」為主軸。賴清德說，聽到台灣顯示器產業聯合總會理事長、友達執行長柯富仁提到，智慧顯示是未來生活的最後一哩路，不管現在有沒有加入AI。2018年他當行政院長時，有機會到友達台中園區座談，回到政院後，就推動台灣智慧顯示科技應用行動專案，5年117億元，涵蓋216個專利。

賴清德表示，現在看到已經有非常豐盛成果，以2023年，出貨量全球第二，產值也是全球第二高，達1.12兆元。他也肯定，台灣有第一條Micro LED生產線，未來發展可期。

他也提到，2018年友達董事長、時任理事長的彭双浪向他說OLED面板技術「我們要閃（避開）一下」，把力量集中在Micro LED技術，這是台灣走在前面，政府應支持往這方向走，現在看到這樣成果，也很高興。在致詞結束後，賴清德也逐一參觀友達、群創、經濟部等12個展位。

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