光電土地取得 盼政府協助
中美晶（5483）與環球晶（6488）董事長徐秀蘭身兼台灣太陽光電產業協會理事長，賴政府520後即將上任，昨（23）日她提出建言。她認為，政府的綠能政策應會延續，太陽能可提供電網更多韌性，但在台灣發展難題是土地取得，希望政府予以協助。
徐秀蘭表示，從4月初的花蓮地震經驗可知，太陽能系統在緊急情況時，提供了台灣的電網韌性。太陽能是離散式發電，電力問題發生時能幫得上忙，穩定供電基本盤，所以不只是節能減碳需求，也是穩定的能源之一。
徐秀蘭並強調，建置綠能一定用得到，企業正面臨國際上關於淨零排放的壓力，環球晶在全球的18個廠區，也都要設法逐步提高綠電使用比例。台灣如果想留住高科技業，就要能提供足夠的綠電。她建議台灣對於太陽能與風電都要盡量發展。
只是，徐秀蘭也指出，在台灣發展太陽能，很難覓得大塊土地來建置，程序審查要過很多關，而且貴，這需要從政府的高度來幫忙解決土地取得問題，為台灣綠電不足找到解方。如果政府願意開設太陽能專區，建置速度就會快些，或是考慮以台糖土地，釋出一部分來建置太陽能。
至於中美晶的太陽能業務，徐秀蘭則提到，去年有些案件因為選舉而延遲，選後已陸續啟動，不確定因素減少，今年該公司太陽能本業應當會是成長局面。
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