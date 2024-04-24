莊翠雲留任財長扛三任務 陳淑姿掌主計總處
新內閣人事出爐，準閣揆卓榮泰昨（23）日宣布財政部長由莊翠雲留任，並交付三項任務，包括續推囤房稅2.0、新青安貸款、落實綠色金融。談及稅改計畫，莊翠雲說，稅制要在財政紀律前提下與時俱進、配合國家政策調整。
另外，主計總處主計長則由台南市研考會主委陳淑姿接任。加上先前經濟部、金管會、國發會、國科會等財經部會首長均已公布，卓榮泰首任財經內閣已正式成軍。
卓榮泰昨日舉行記者會發布新內閣人事，共公布六位閣員，包含莊翠雲、陳淑姿、農業部長陳駿季、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、人事行政總處人事長蘇俊榮，其中五位為留任或真除。
卓榮泰表示，莊翠雲在擔任財長期間，能夠犀利、俐落處理爭議，不僅完成全民普發現金，也推動債務還本。
他交付莊翠雲三大任務，首先是繼續推動囤房稅2.0，鼓勵空屋釋出；其次持續推動新青安貸款，落實居住正義；第三是繼續推動綠色金融及碳交易，落實國家永續發展目標。
莊翠雲表示，囤房稅2.0相關修法已經立法院三讀通過，目前已積極著手修訂相關子法，另外也需要讓地方政府有時間修正自治條例，預計可在今年7月1日順利上路。
對於未來稅改藍圖，莊翠雲強調，稅制調整要與時俱進，在遵守財政紀律下，有必要配合國家政策、經濟發展來適時調整。
對於「國家大掌櫃」陳淑姿，卓榮泰也寄予厚望，他盛讚陳淑姿是節流、開源「二刀流」，希望未來她繼續發揮開創性的精打細算，為政府擴大社會投資，公平分配國家資源，提升政府的效能帶動國家整體建設與發展。
新內閣人事大致底定，如今僅剩國安、外交相關部會尚未公布，以及國家通訊傳播委員會（NCC）主委人選仍有懸念。
昨日並且傳出，新任NCC主委人選內定為台經院四所所長劉柏立，內定副主委則為台師大大眾傳播所教授陳炳宏，另外提名兩位新委員，分別為世新大學傳管系助理教授羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉。
未來NCC人事名單須經過立法院同意。
延伸閱讀
▪ 他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」
▪ 她上網問高雄預售屋推薦建案 網見職業歪樓羨喊「想辭職」
▪ 統帥27年樓都歪了 為何百年古蹟安然無恙？
▪ 房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低
▪ 北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言