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莊翠雲留任財長扛三任務 陳淑姿掌主計總處

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
財政部長莊翠雲 記者曾原信／攝影
財政部長莊翠雲 記者曾原信／攝影

內閣人事出爐，準閣揆卓榮泰昨（23）日宣布財政部長由莊翠雲留任，並交付三項任務，包括續推囤房稅2.0、新青安貸款、落實綠色金融。談及稅改計畫，莊翠雲說，稅制要在財政紀律前提下與時俱進、配合國家政策調整。

主計長陳淑姿 記者曾原信／攝影
主計長陳淑姿 記者曾原信／攝影
另外，主計總處主計長則由台南市研考會主委陳淑姿接任。加上先前經濟部、金管會、國發會、國科會等財經部會首長均已公布，卓榮泰首任財經內閣已正式成軍。

卓榮泰昨日舉行記者會發布新內閣人事，共公布六位閣員，包含莊翠雲、陳淑姿、農業部長陳駿季、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、人事行政總處人事長蘇俊榮，其中五位為留任或真除。

卓榮泰表示，莊翠雲在擔任財長期間，能夠犀利、俐落處理爭議，不僅完成全民普發現金，也推動債務還本。

新內閣財長、主計長
新內閣財長、主計長

他交付莊翠雲三大任務，首先是繼續推動囤房稅2.0，鼓勵空屋釋出；其次持續推動新青安貸款，落實居住正義；第三是繼續推動綠色金融及碳交易，落實國家永續發展目標。

莊翠雲表示，囤房稅2.0相關修法已經立法院三讀通過，目前已積極著手修訂相關子法，另外也需要讓地方政府有時間修正自治條例，預計可在今年7月1日順利上路。

對於未來稅改藍圖，莊翠雲強調，稅制調整要與時俱進，在遵守財政紀律下，有必要配合國家政策、經濟發展來適時調整。

對於「國家大掌櫃」陳淑姿，卓榮泰也寄予厚望，他盛讚陳淑姿是節流、開源「二刀流」，希望未來她繼續發揮開創性的精打細算，為政府擴大社會投資，公平分配國家資源，提升政府的效能帶動國家整體建設與發展。

新內閣人事大致底定，如今僅剩國安、外交相關部會尚未公布，以及國家通訊傳播委員會（NCC）主委人選仍有懸念。

昨日並且傳出，新任NCC主委人選內定為台經院四所所長劉柏立，內定副主委則為台師大大眾傳播所教授陳炳宏，另外提名兩位新委員，分別為世新大學傳管系助理教授羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉。

未來NCC人事名單須經過立法院同意。


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