財政部長莊翠雲 俐落的她迎稅改挑戰
準閣揆卓榮泰昨（23）日宣布財政部長莊翠雲留任，面對朝小野大的新國會，莊翠雲至少有三大挑戰，包含調降金融營業稅、當沖降稅延長、財劃法修法等。
莊翠雲是此次財政內閣中，少數獲得留任的閣員，能力受到高層肯定，從她在立法院面對各項複雜財政議題，都能與立委對答如流，不難理解卓榮泰為何形容她既犀利、又俐落。
除延續囤房稅2.0、新青安貸款及推動綠色金融碳交易等三大任務，等在前頭的還有金融營業稅調降、當沖降稅延長及財劃法修法。
對於金融營業稅能否自5％降至2％，金管會已表態支持，認為若能順利調降稅率，將有助金融業競爭力，不過財政部對於降稅向來審慎，仍在持續搜集國際資料，也不願鬆口降稅與否。
另外當沖降稅將於今年底屆期，金管會已提出延長五年方案，但券商期待的是降稅常態化，但從莊翠雲過去發言來看，常態化顯然不是選項，接下來就要看市場狀況、財政紀律等因素，在延長年限上與金管會拔河。
攸關中央與地方財源分配的財劃法，修正內容、時程受矚目。莊翠雲日前透露進度，已請地方政府針對財源分配表達意見，隨著2026年地方選舉愈來愈近，財劃法若再淪為政治攻防，如何取得共識，將難上加難。
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