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不畏通膨、食安 3月餐飲營業額「優於預期」

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

今年三月外食價格年增率百分之三點四九，還爆發食安事件，但似乎未影響國人對外食偏好。經濟部昨天發布三月餐飲業營業額八七五億元，年增百分之十三點六；今年第一季餐飲業營業額二七五九億元，創歷年單季新高紀錄。經濟部說，餐飲業表現超乎預期得好。

儘管高通膨及食安事件，餐飲業依舊強強滾。經濟部統計處長黃偉傑說，「表現優於預期」，三月消費者物價指數年增率百分之二點一四，其中外食價格年增百分之三點四九，第一季外食價格年增百分之三點八三，但三月餐飲業營業額呈雙位數成長，反映出的確是消費量增加所帶動，而非漲價帶動。展望四月，餐飲業因食安事件抑制餐飲成長力道，營業額恐較三月減少，但仍會年增百分之二點四至百分之五點四之間。

疫後零售業逐漸回歸常態。三月零售業營業額為三七三○億元，年增百分之○點七，其中電子購物及郵購業因業者擴增販售品項及推出購物節行銷活動，年增百分之六點四；百貨公司營業額年增百分之八、超級市場成長百分之四點九、藥品及化妝品零售業成長百分之三點四、便利商店成長百分之一點六；但汽機車零售業因去年同月缺料緩解，車輛供應增加，墊高比較基期，年減百分之四點五。綜計第一季營業額為一兆一四二四億元，年增百分之三點一。

黃偉傑表示，四月零售業因逢清明連假及母親節促銷檔期，加上天候轉熱帶動消暑商機，以及節能家電換機潮，可望維繫零售業成長動能，預期四月營業額約在百分之三以下。他說，在去年高基期下，未來零售業營業額成長幅度趨緩，但不致轉為負成長，推估會在百分之三上下游移。

此外，三月批發業營業額一兆零六八一億元，創歷年同月次高，年增百分之四點六。累計今年第一季營業額三兆零六十四億元，創歷年同季次高，年增百分之七點五。黃偉傑說，受惠於ＡＩ浪潮，機械器具批發業成長優於預期，因此預測批發業營業額已擺脫負成長陰霾，回歸成長軌道。經濟部預測，四月批發業營業額將年增百分之五點一至百分之八點一之間。

外食 餐飲業

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