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花蓮觀光產值震掉數十億元 太魯閣晶英停業延到6月底

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導
403、423兩度大地震，花蓮受災嚴重，晶華集團旗下的太魯閣晶英酒店昨（23）日宣布延長停業，從原定的4月底拉長到6月30日。記者黃義書／攝影
403、423兩度大地震，花蓮受災嚴重，晶華集團旗下的太魯閣晶英酒店昨（23）日宣布延長停業，從原定的4月底拉長到6月30日。記者黃義書／攝影

403、423兩度大地震，花蓮受災嚴重，晶華（2707）集團旗下的太魯閣晶英酒店昨（23）日宣布延長停業，從原定的4月底拉長到6月30日。觀光業者粗估，403以來花蓮觀光業產值震掉數十億元，暑假檔期恐不樂觀，今年很難過。

花蓮地區的飯店業者都表示，403地震後，花蓮飯店觀光業只有一個「慘」字可以形容，目前觀光客何時回流，還必須取決於花蓮交通復原的時間。

花蓮餘震衝擊觀光業
花蓮餘震衝擊觀光業

403地震後，花蓮觀光產業受害嚴重，加上423地震，花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡昨日表示，目前花蓮縣飯店旅館平均住房率，不論平假日皆不到5%，幾乎等於沒有遊客，不少飯店空蕩蕩，與過去平日四成、假日七成，有很大落差。

若僅計飯店產值，張琄菡進一步指出，過去一個月，飯店旅館業者因403地震、4月已大量退訂，推估營業損失最少5億元；近日大型餘震不斷，預估影響還會持續擴大。

張琄菡指出，花蓮403地震後大型餘震不斷，影響遊客來花蓮旅遊的意願；另一方面，交通也是另一大因素，道路不通，即便政府推出振興方案，旅客也進不到花蓮，且基於安全考量，這樣的作法也不切實際。

也因此，在餘震不斷狀況下，希望政府能給予業者營運上的補貼，由公會提出申請，藉由替員工教育訓練可申請補助。「充電再出發」方案目前僅開放飯店單一事業體提出申請，但對很多中小型業者來說，沒有自辦課程、邀請講師的能力，若能由公、協會出面，可減輕業者壓力。

其次，希望政府所推動的振興方案能實際導流旅客進到花蓮，若焦點模糊，很容易流於「振興國旅」，則能留在花蓮的經費就會少之又少。

423地震導致原本就列為危樓的花蓮統帥跟富凱飯店倒塌，對此，當地許多知名飯店均自主檢修，決定是否停業或暫緩迎賓。除晶華集團旗下的太魯閣晶英酒店宣布延長停業到6月30日，遠雄悅來大飯店正常營運，遠雄花蓮海洋公園則正在商討是否將延遲復業時間。

福容花蓮目前也是正常營運，403地震後，住房率早就剩下個位數，因為連鎖飯店優勢，其他分店直接協助旅客承接花蓮店的轉單。煙波飯店集團表示，接下來會規劃與在地店家啟動合作，希望可一同帶動振興花蓮當地市場與經濟。

地震 觀光

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