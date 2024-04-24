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離岸風電廊道選址 遭批欠溝通

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

蔡政府離岸風電進度落後，為統一管理離岸風電海纜，能源署去年公告在桃園、苗栗與台中新增七處共同廊道，但在桃園觀音引發破壞白玉藻礁疑慮，桃園市政府為此決定畫設白玉藻礁重要濕地，促使風電業者取消在觀音廊道上岸。環團和專家批評，中央畫設共同廊道過程橫柴入灶、缺乏溝通，如「太上皇」。

經濟部推動離岸風電區塊開發，去年公告電纜上岸共同廊道位置包括桃園觀音等七處。能源署解釋，畫設共同廊道是避免開發商各自規畫海纜上岸處，衝擊海岸生態。

不過觀音廊道緊鄰白玉及大潭藻礁，令環團憂心。桃園海岸生態保育協會理事長潘忠政說，前年底曾建議能源署勿將廊道設在「廿七公里藻礁區」，但最終方案卻只避開觀新藻礁野生動物保護區，無視工程可能對白玉和大潭藻礁造成威脅。

台灣蠻野心足生態協會專員施仲平說，能源署在內部諮詢幕僚和專家後，直接公告畫設七處共同廊道，過程中部會間橫向聯繫不足、缺乏與當地溝通，衍生問題丟給業者或環評處理，毫無配套。

行政院環保署前副署長、海洋大學教授邱文彥直言，能源署是行政院經濟部轄下三級單位，但共同廊道只要經能源署一公告就定案，「等於跳到最上面當太上皇」。

桃園市副市長蘇俊賓說，去年八月起已陸續和環團、地方民代溝通畫設白玉藻礁重要濕地，預計今年提送內政部重要濕地審議小組審議。三家風電業者已決定取消在觀音廊道上岸。

大潭藻礁 桃園 觀音

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