快訊

2波春雨鋒面接力！今至周末全台多雨「紫紅色一片」 下波更強

漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

陳時中、羅文嘉、史哲…卓內閣大政委入列 架空小白部長？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI需求有撐 電力景氣連4月綠燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

台灣綜合研究院昨天發布三月電力景氣指數，受惠於ＡＩ（人工智慧）等新興應用需求續強，連續四個月亮出代表穩定的綠燈；不過，受到中國大陸今年起取消部分海峽兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）貨品關稅優惠的影響，化學材料業和塑橡膠製品業皆受衝擊，電力景氣燈號續呈衰退藍燈

台綜院指出，三月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長百分之○點○七，主要受惠於ＡＩ等新興應用需求，但部分傳統產業前景走弱，外銷訂單遭受砍單，生產動能大幅滑落，抵銷全國產業用電成長表現，整體產業電力景氣燈號呈穩定的綠燈。

根據台綜院調查，製造業方面，ＡＩ、高效能運算等商機支撐電子科技產業生產動能，半導體業、光電材料業復甦腳步不如預期，三月用電成長趨緩，全國整體製造業用電量呈小幅負成長百分之○點三八，電力景氣燈號亮出綠燈。

此外，化學材料業因國際經濟趨緩及中國大陸石化產業迅速擴張，終端需求不振，加上今年一月起大陸取消部分ＥＣＦＡ貨品關稅優惠，衝擊整體石化產業鏈，三月化學材料業用電較去年同期減幅達百分之六點七，電力景氣燈號續呈衰退藍燈。塑橡膠製品業也受ＥＣＦＡ取消優惠關稅及國際市場需求低迷影響，且終端商品需求依舊疲軟，三月用電較去年同期跌幅百分之五點一，也亮出衰退藍燈。

綜觀來看，台綜院認為，國內產業景氣主要仰賴ＡＩ強勁需求支撐，半導業由於晶圓代工產業復甦腳步較預期緩慢，加上傳統產業受ＥＣＦＡ衝擊，國際需求疲軟不振，整體製造業生產動能走弱，產業用電呈現小幅成長。值得注意的是，民間消費動能逐步消弱回復常態，不再扮演推升經濟成長主要動能，但因三月基期偏低因素下，仍有高成長率表現。而當前國際經濟政策不確定性，以及政治地緣風險高，恐抑制經濟成長力道，後續發展仍需持續關注。

材料 藍燈

延伸閱讀

半導體業成長趨緩 台綜院3月電力景氣指數續亮綠燈

中國靠低價打敗全球 美國難反制

AI需求強勁！台綜院3月產業用電量成長率0.07% 製造業用電成長持平

迴避銷美美國關稅 中國廠商進駐墨西哥

相關新聞

漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

台南市太陽能光電發展迅速，光電裝置容量全國第一，發電量也提前達標，但沒限制開發也遭受批評，認為破壞環境，影響居民生活；議...

新聞分析／魚死電生 孰令致之

台南光電設置容量冠於全國，魚塭已經漸漸被光電板取代，卻傳出假養殖真種電亂象；桃園以南沿岸成了離岸風電重鎮，能源署未和地方...

AI需求有撐 電力景氣連4月綠燈

台灣綜合研究院昨天發布三月電力景氣指數，受惠於ＡＩ（人工智慧）等新興應用需求續強，連續四個月亮出代表穩定的綠燈；不過，受...

勞退新制上路近20年 一次領比月領多、偏愛晚領退休金

勞退新制上路近20年，隨著政策實施時間拉長，請領勞工人數也突破百萬人，到去年底已有107萬餘名勞工請領退休金。其中，一次領與月領各可以領多少？首次完整揭露。

離岸風電廊道選址 遭批欠溝通

蔡政府離岸風電進度落後，為統一管理離岸風電海纜，能源署去年公告在桃園、苗栗與台中新增七處共同廊道，但在桃園觀音引發破壞白...

莊翠雲留任財長扛三任務 陳淑姿掌主計總處

新內閣人事出爐，準閣揆卓榮泰昨（23）日宣布財政部長由莊翠雲留任，並交付三項任務，包括續推囤房稅2.0、新青安貸款、落實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。