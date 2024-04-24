AI需求有撐 電力景氣連4月綠燈

台灣綜合研究院昨天發布三月電力景氣指數，受惠於ＡＩ（人工智慧）等新興應用需求續強，連續四個月亮出代表穩定的綠燈；不過，受到中國大陸今年起取消部分海峽兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）貨品關稅優惠的影響，化學材料業和塑橡膠製品業皆受衝擊，電力景氣燈號續呈衰退藍燈。

台綜院指出，三月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長百分之○點○七，主要受惠於ＡＩ等新興應用需求，但部分傳統產業前景走弱，外銷訂單遭受砍單，生產動能大幅滑落，抵銷全國產業用電成長表現，整體產業電力景氣燈號呈穩定的綠燈。

根據台綜院調查，製造業方面，ＡＩ、高效能運算等商機支撐電子科技產業生產動能，半導體業、光電材料業復甦腳步不如預期，三月用電成長趨緩，全國整體製造業用電量呈小幅負成長百分之○點三八，電力景氣燈號亮出綠燈。

此外，化學材料業因國際經濟趨緩及中國大陸石化產業迅速擴張，終端需求不振，加上今年一月起大陸取消部分ＥＣＦＡ貨品關稅優惠，衝擊整體石化產業鏈，三月化學材料業用電較去年同期減幅達百分之六點七，電力景氣燈號續呈衰退藍燈。塑橡膠製品業也受ＥＣＦＡ取消優惠關稅及國際市場需求低迷影響，且終端商品需求依舊疲軟，三月用電較去年同期跌幅百分之五點一，也亮出衰退藍燈。

綜觀來看，台綜院認為，國內產業景氣主要仰賴ＡＩ強勁需求支撐，半導業由於晶圓代工產業復甦腳步較預期緩慢，加上傳統產業受ＥＣＦＡ衝擊，國際需求疲軟不振，整體製造業生產動能走弱，產業用電呈現小幅成長。值得注意的是，民間消費動能逐步消弱回復常態，不再扮演推升經濟成長主要動能，但因三月基期偏低因素下，仍有高成長率表現。而當前國際經濟政策不確定性，以及政治地緣風險高，恐抑制經濟成長力道，後續發展仍需持續關注。

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