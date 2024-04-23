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雷虎參與美國無人載具展覽 秀空中及水上無人機

中央社／ 台北23日電
雷虎科技。圖／聯合報系資料照
雷虎科技。圖／聯合報系資料照

雷虎科技今天宣布，於4月23日至25日參加於美國聖地牙哥會議中心（SanDiego Convention Center）舉行的美國國際海陸空無人載具展覽XPONENTIAL 2024。

雷虎科技發布新聞稿指出，將展示軍用商規微型無人機TM-450，以及監偵型TM-450HORNET大黃蜂無人機。雷虎現場將介紹旋翼達4公尺，作戰半徑達250公里經濟部軍民通用中長程無人直升機T-400，與作為海岸防衛用的海鯊號水上無人艇SeaShark及水下潛艇SeaWolf展示模型。

雷虎說明，美國國際海陸空無人載具展覽是無人載具產業內規模最大、具影響力、最具權威性的展會，主辦單位每年都邀請旗下協會有8500多位來自政府部門、軍用、商用、民用等專家及業者參與。

雷虎表示，在美國展示兩款微型無人機，搭載以色列最尖端人工智慧（AI）光學及熱感應相機，可全天候作戰。除去年8月為第一家獲陸軍驗測通過軍用商規TM-450微型無人機，並展示可投彈版本的TM-450HORNET監偵型無人機。

無人機 美國

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