終結連6季負成長！第1季製造業生產年增6.16% 將回到成長態勢

台灣詐騙猖獗，國家通訊傳播委員會（NCC）頻被檢調單位點名為「打詐豬隊友」，近期不斷公布各種要電信業者配合改善的技術或嚴苛的管理規定，強調努力打詐。最近公布「電信事業用戶號碼使用管理辦法」，最快月底上路。

2024-04-23 15:13