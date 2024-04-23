終結連6季負成長！第1季製造業生產年增6.16% 將回到成長態勢
經濟部23日發布3月工業生產指數92.76，製造業生產指數92.49，雙雙由負轉為正成長。2024年第1季製造業生產年增6.16%，終結連續6季負成長。經濟部認為，製造業生產將回歸成長軌道，惟因傳產受到全球終端需求仍疲弱影響，將抑制製造業生產成長率。
經濟部預測4月在低基期效應，製造業生產年增率將彈升11.1%至16.4%。
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