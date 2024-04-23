台電總座談電力建設受阻 王耀庭：大家只要晶圓廠

近來台電機組發生跳電風波，台電總經理王耀庭日前突請辭，經濟部、行政院強力慰留，他昨（22）日召開記者會接受慰留，更細數台電長年瓶頸，包含電廠、變電所建設受阻等，「大家只要晶圓廠，不要發電廠」，從發電、輸電到配電的困難，「誰來幫台電？」

王耀庭表示，請辭是為台電負責，留下來也是要為台電負責，「我把我的去留，交給新內閣來決定」。

「接受慰留，我知道網路酸民一定又要酸言酸語，」王耀庭表示，他在台電服務36年，連職務都可以辭，他「無所畏懼」，但要講一些真心話：「我厭惡台電被當作政治鬥爭工具。」

針對近年台電遭外界各項指責，王耀庭一一回應。首先是發電端，他說，大家不想要灰電、又嫌綠電太貴，「只要晶圓廠不要發電廠」，導致電廠建設處處受阻，但2050淨零目標近在眼前，電廠建設動輒五年、十年；2017年非核家園政策出爐後，台電就開始規劃，但環評屢屢卡關，台電已積極溝通、拜託。