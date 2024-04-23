快訊

去年全球軍費2.4兆美元創新高 專家：反映全球和平穩定惡化

科技股反彈+中東局勢緩和 道指漲逾250點 史指那指中止6連跌

一夜83震！氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

台電總座談電力建設受阻 王耀庭：大家只要晶圓廠

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電總經理王耀庭。 聯合報系資料照
台電總經理王耀庭。 聯合報系資料照

近來台電機組發生跳電風波，台電總經理王耀庭日前突請辭，經濟部、行政院強力慰留，他昨（22）日召開記者會接受慰留，更細數台電長年瓶頸，包含電廠、變電所建設受阻等，「大家只要晶圓廠，不要發電廠」，從發電、輸電到配電的困難，「誰來幫台電？」

王耀庭表示，請辭是為台電負責，留下來也是要為台電負責，「我把我的去留，交給新內閣來決定」。

「接受慰留，我知道網路酸民一定又要酸言酸語，」王耀庭表示，他在台電服務36年，連職務都可以辭，他「無所畏懼」，但要講一些真心話：「我厭惡台電被當作政治鬥爭工具。」

針對近年台電遭外界各項指責，王耀庭一一回應。首先是發電端，他說，大家不想要灰電、又嫌綠電太貴，「只要晶圓廠不要發電廠」，導致電廠建設處處受阻，但2050淨零目標近在眼前，電廠建設動輒五年、十年；2017年非核家園政策出爐後，台電就開始規劃，但環評屢屢卡關，台電已積極溝通、拜託。

台電 晶圓廠 電廠

延伸閱讀

台電老總拿員工賣慘 供電討論恐失焦

台電總經理接受慰留 張善政：政策沒變換幹部也沒用

台電總經理請辭獲慰留 藍委：該下台的是王美花、曾文生

台電總經理接受慰留 洪申翰：真的很謝謝他

相關新聞

外銷訂單3月翻 年增1.2%、金額逾471億美元…第2季拚轉正

經濟部昨（22）日發布今年3月外銷訂單金額471.6億美元，為歷年同月第三高，年增1.2%，由黑翻紅；今年第1季接單金額...

缺電恐懼比夏天更早來 北東電網用電明年後恐天天走鋼索

桃園近日頻頻無預警停電，今年的缺電恐懼比夏天更早來臨。儘管台電再三保證沒有缺電，並開嗆把小規模停電扭曲成缺電的言論對台電不公平。不過，今年夏天開始，陸續有基載電力機組除役是事實，民眾擔心因用電量成長而被迫限電也不是沒有原因，更擔心地震、雷雨等外力因素增加機組故障風險。 中研院兼任研究員梁啟源指出，明年後，北東電網區域用電安全恐怕是天天走鋼索…

新內閣人事有進度 鄧振中將留任政委

準行政院長卓榮泰內閣成員再曝光，傳出現任政務委員、經貿談判辦公室總代表鄧振中將留任政委，繼續負責台美21世紀貿易倡議、跨...

對陸港接單 連二季成長

經濟部統計處昨（22）日指出，今年3月我國來自中國大陸及香港訂單金額為111.1億美元，年增7.7%；今年第1季下單29...

名家觀點／氣候危機是人權危機 老嫗小兒不後人

氣候干人權何事？依照歐洲人權法院見解，那關係可大了！政府不好好減碳，或是減碳毫無章法，就是失職，就是侵害人權。

台電總座談電力建設受阻 王耀庭：大家只要晶圓廠

近來台電機組發生跳電風波，台電總經理王耀庭日前突請辭，經濟部、行政院強力慰留，他昨（22）日召開記者會接受慰留，更細數台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。