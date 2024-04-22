地球日會環團 蔡英文：5年建言近7成解除列管

每年4月22日為世界地球日，蔡英文總統22日表示，環保團體這5年所提出的建言案，已經有將近七成解除列管，而今年環保夥伴提出的建言議題共有90案，其中有15案是新提案，未來也會公私協力、一同找尋解決方法。

蔡英文下午偕同副總統賴清德接見「2024年第21屆全國NGOs環境會議環保團體代表」。蔡英文首先感謝所有環保夥伴協助政府推動各項政策，對臺灣環保工作貢獻心力。

蔡英文表示，從2019年建立列管制度到現在，環保團體這5年所提出的建言案，有將近七成解除列管，這是各位夥伴和各部會共同努力的成果，各位環保夥伴和政府所建立的溝通平台，已經可以做為各政策領域擴大公民參與的示範，而且這次將會是她任內最後一次與環保團體對談。

環團代表與各部會意見交流後，蔡英文與賴清德也分別回應。賴清德也允諾，新政府上任後，還是會繼續跟大家一起奮鬥一樣，守護國家的環境，且環境會議的定位，是個雙向合作的平台，政府跟大家是一體的，為國家環境共同努力，有些議題必須要借重環團的視野，而政府在做的事情，也會透過這個平台讓社會瞭解，期盼未來能共同面對問題。

總統府表示，22日與會團體代表包括台灣蠻野心足生態協會、台灣環境保護聯盟、台灣公民參與協會、荒野保護協會、台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會、關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣環境資訊協會、惜根台灣協會、公民監督國會聯盟等，以及2024年環境保護終身成就獎得主吳麗慧與謝和霖。

另外，總統府國策顧問施信民教授、行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員吳澤成、政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫、秘書長李孟諺、發言人林子倫、財政部長莊翠雲、農業部代理部長陳駿季、環境部長薛富盛、文化部長史哲、海洋委員會主任委員管碧玲、內政部次長花敬群、經濟部次長曾文生、立法委員洪申翰及總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵等也在座。

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