快訊

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

地球日會環團 蔡英文：5年建言近7成解除列管

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

每年4月22日為世界地球日，蔡英文總統22日表示，環保團體這5年所提出的建言案，已經有將近七成解除列管，而今年環保夥伴提出的建言議題共有90案，其中有15案是新提案，未來也會公私協力、一同找尋解決方法。

蔡英文下午偕同副總統賴清德接見「2024年第21屆全國NGOs環境會議環保團體代表」。蔡英文首先感謝所有環保夥伴協助政府推動各項政策，對臺灣環保工作貢獻心力。

蔡英文表示，從2019年建立列管制度到現在，環保團體這5年所提出的建言案，有將近七成解除列管，這是各位夥伴和各部會共同努力的成果，各位環保夥伴和政府所建立的溝通平台，已經可以做為各政策領域擴大公民參與的示範，而且這次將會是她任內最後一次與環保團體對談。

環團代表與各部會意見交流後，蔡英文與賴清德也分別回應。賴清德也允諾，新政府上任後，還是會繼續跟大家一起奮鬥一樣，守護國家的環境，且環境會議的定位，是個雙向合作的平台，政府跟大家是一體的，為國家環境共同努力，有些議題必須要借重環團的視野，而政府在做的事情，也會透過這個平台讓社會瞭解，期盼未來能共同面對問題。

總統府表示，22日與會團體代表包括台灣蠻野心足生態協會、台灣環境保護聯盟、台灣公民參與協會、荒野保護協會、台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會、關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣環境資訊協會、惜根台灣協會、公民監督國會聯盟等，以及2024年環境保護終身成就獎得主吳麗慧與謝和霖。

另外，總統府國策顧問施信民教授、行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員吳澤成、政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫、秘書長李孟諺、發言人林子倫、財政部長莊翠雲、農業部代理部長陳駿季、環境部長薛富盛、文化部長史哲、海洋委員會主任委員管碧玲、內政部次長花敬群、經濟部次長曾文生、立法委員洪申翰及總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵等也在座。

環保 蔡英文

延伸閱讀

地球日接見環團 蔡英文：平台及建言都會交接給新政府

422地球日環團會見總統 賴清德提「第2次能源改革」

陸媒專訪林中斌 稱賴清德上台後不會在兩岸暴衝

世界地球日與總統有約 環團針對環境議題提政策建言

相關新聞

外銷訂單拚轉正！我3月接單471.6億美元、年增1.2% 第1季仍負成長2.1%

經濟部22日發布3月外銷訂單金額471.6億美元，為歷年同月第三高，年增1.2%。2024年第1季接單金額1,333.2...

3月失業率3.38% 創24年同月最低水準

主計總處今天發布3月失業率為3.38%，較2月下降0.01個百分點，創24年同月最低水準，經季節調整後的失業率為3.40...

台電老總拿員工賣慘 供電討論恐失焦

台電總經理王耀庭22日宣布接受慰留，並在記者會上頻舉台電員工辛勞案例，還批評酸民與在野黨將電力問題政治化，是否可以躲過近月來多次停電、台電大幅虧損等事實？

從反核到主張黃金比例能源配置 童子賢的心情曝光了

和碩聯合科技董事長童子賢今（22日）天在台北榮總的一場演講提到，電力是現代文明的基礎，也是產值龐大的產業。他計算出現代文...

美國經濟表現意外強勁 將有助增加訂單？經濟部這樣說

經濟部統計處22日指出，2024年3月我來自中國大陸及香港訂單金額為111.1億美元，年增7.7%；今年第1季下單295...

經濟部指出「三大原因」 外銷訂單第2季有望拚轉正成長

經濟部22日發布2024年3月外銷訂單金額471.6億美元，為歷年同月第三高，年增1.2%；今年第1季接單金額1333....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。