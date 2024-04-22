快訊

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

美國經濟表現意外強勁 將有助增加訂單？經濟部這樣說

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。記者黃義書／攝影
圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。記者黃義書／攝影

經濟部統計處22日指出，2024年3月我來自中國大陸及香港訂單金額為111.1億美元，年增7.7%；今年第1季下單295.7億美元，年增9.9%，已呈連2季呈正成長走勢。

近期美國經濟表現意外強勁，是否挹注對我訂單？經濟部統計處長黃于玲坦言，美國因AI需求強勁，今年第1季對我電子產品下單年增13.1%，但資訊通信產品下單又年減13.8%，也就是說，美國對我電子產品下單多，但對資通信產品下單不如預期，反映全球終端需求未明顯回溫之現象。

經濟部指出，今年3月我來自美國訂單金額144.3億美元，年減2.2%。第1季接單422.5億美元，年減1.6%。其中以減少資訊通信產品訂單最多。

相較於美國，中國大陸及香港訂單表現相對較佳，3月年增7.7%，第1季年增9.9%，是否代表中國大陸經濟有較健康復甦？對此，黃于玲分析，主因還是低基期效應。

她分析，中國大陸外銷訂單已連2季成長，今年第1季出口亦呈正成長，除了反映低基期之外，出口也略有回溫，因此增加對我國下單。

但她說，若要說中國大陸經濟復甦，則仍要觀察其他面向，中國大陸3月生產亦呈成長，消費者物價指數（CPI）自今年2月起雖終結負成長，但成長率偏低，代表消費信心不足；此外尚有房地產危機待解，整體來看，中國大陸目前經濟指標若有改善，主要反映低基期效應。若再考量美中角力、供應鏈轉移等，中國大陸經濟前景仍有很大不確定。

美國經濟

延伸閱讀

經濟部指出「三大原因」 外銷訂單第2季有望拚轉正成長

陸媒專訪林中斌 稱賴清德上台後不會在兩岸暴衝

摩根美國系列基金七年囊括11座大獎 掌握牛長熊短特性才是投資王道

陸外交部宣布 美國務卿布林肯24至26日訪華

相關新聞

外銷訂單拚轉正！我3月接單471.6億美元、年增1.2% 第1季仍負成長2.1%

經濟部22日發布3月外銷訂單金額471.6億美元，為歷年同月第三高，年增1.2%。2024年第1季接單金額1,333.2...

3月失業率3.38% 創24年同月最低水準

主計總處今天發布3月失業率為3.38%，較2月下降0.01個百分點，創24年同月最低水準，經季節調整後的失業率為3.40...

台電老總拿員工賣慘 供電討論恐失焦

台電總經理王耀庭22日宣布接受慰留，並在記者會上頻舉台電員工辛勞案例，還批評酸民與在野黨將電力問題政治化，是否可以躲過近月來多次停電、台電大幅虧損等事實？

從反核到主張黃金比例能源配置 童子賢的心情曝光了

和碩聯合科技董事長童子賢今（22日）天在台北榮總的一場演講提到，電力是現代文明的基礎，也是產值龐大的產業。他計算出現代文...

美國經濟表現意外強勁 將有助增加訂單？經濟部這樣說

經濟部統計處22日指出，2024年3月我來自中國大陸及香港訂單金額為111.1億美元，年增7.7%；今年第1季下單295...

經濟部指出「三大原因」 外銷訂單第2季有望拚轉正成長

經濟部22日發布2024年3月外銷訂單金額471.6億美元，為歷年同月第三高，年增1.2%；今年第1季接單金額1333....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。