美國經濟表現意外強勁 將有助增加訂單？經濟部這樣說
經濟部統計處22日指出，2024年3月我來自中國大陸及香港訂單金額為111.1億美元，年增7.7%；今年第1季下單295.7億美元，年增9.9%，已呈連2季呈正成長走勢。
近期美國經濟表現意外強勁，是否挹注對我訂單？經濟部統計處長黃于玲坦言，美國因AI需求強勁，今年第1季對我電子產品下單年增13.1%，但資訊通信產品下單又年減13.8%，也就是說，美國對我電子產品下單多，但對資通信產品下單不如預期，反映全球終端需求未明顯回溫之現象。
經濟部指出，今年3月我來自美國訂單金額144.3億美元，年減2.2%。第1季接單422.5億美元，年減1.6%。其中以減少資訊通信產品訂單最多。
相較於美國，中國大陸及香港訂單表現相對較佳，3月年增7.7%，第1季年增9.9%，是否代表中國大陸經濟有較健康復甦？對此，黃于玲分析，主因還是低基期效應。
她分析，中國大陸外銷訂單已連2季成長，今年第1季出口亦呈正成長，除了反映低基期之外，出口也略有回溫，因此增加對我國下單。
但她說，若要說中國大陸經濟復甦，則仍要觀察其他面向，中國大陸3月生產亦呈成長，消費者物價指數（CPI）自今年2月起雖終結負成長，但成長率偏低，代表消費信心不足；此外尚有房地產危機待解，整體來看，中國大陸目前經濟指標若有改善，主要反映低基期效應。若再考量美中角力、供應鏈轉移等，中國大陸經濟前景仍有很大不確定。
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