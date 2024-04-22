經濟部指出「三大原因」 外銷訂單第2季有望拚轉正成長

經濟部22日發布2024年3月外銷訂單金額471.6億美元，為歷年同月第三高，年增1.2%；今年第1季接單金額1333.2億美元，為歷年同季第四高，年減2.1%。經濟部表示，因低基期效應、廠商庫存去化告一段落、甚至會有庫存回補動作，加上AI需求強勁，預期第2 季外銷訂單有機會轉為正成長。

經濟部統計處長黃于玲表示，3月接單轉為正成長，主要是廠商庫存持續改善，甚至出現庫存回補；部分廠商現有接獲急單或短單，這也代表廠商對庫存管理仍保守，全球終端需求尚未有明顯回溫，廠商下單節奏仍難掌握，接單情況仍會有波動。

黃于玲認為，雖然現遭逢以色列伊朗情勢緊張，但目前外界認為情況尚可控，只要地緣政治的不確定因素不惡化、只要終端需求仍上來，長期趨勢來看，預期今年我外銷訂單是持續向上。

她分析，因有去年低基期效應、廠商庫存持續去化、甚至回補，以及AI需求強勁，將可以支持我接單動能，預期第2季接單有機會為正成長。經濟部預測，今年4月接單金額落在430億至450億美元之間，雖較3月金額減少，但和去年同期相較，年增1.2%至年增5.9%之間。

對於個別產業接單展望，黃于玲分析，高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求持續擴增，這趨勢很明確；惟因全球終端需求未明顯升溫，致消費性電子產品需求不夠強勁，而傳統產業接單又明顯偏弱。

她特別提及，傳統產業接單於今年1月曾一度轉為正成長，累計今年前2月減幅呈收斂，但3月傳產接單減幅又出現擴大。經濟部統計指出，今年3月機械、基本金屬、塑橡膠製品及化學品訂單分別年減13.9%、10.4%、9.3%、 2.2%。

其中，受到終端需求尚未明顯回升，業者對設備投資仍偏保守之衝擊，我機械貨品接單自2022年3月陷入長期負成長，只有今年1月短暫出現正成長9.5%，之後隨即轉為負成長至今。

至於全球終端需求何時才會升溫？黃于玲坦言，目前仍很難說，下半年通常才會進入旺季，屆時再作觀察。

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