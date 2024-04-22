渣打上調全球經濟成長率：今年估3.1％、2025年3.2%

台灣經濟一向仰賴出口，面對當今快速變化的國際市場，「數位轉型」已是不可逆的趨勢。商研院行銷與新媒體研究所所長曾志成示警，對台灣出口企業而言，踏上數位轉型之路並擁抱「數位新貿易模式」，不僅是選擇，更是必要。

2024-04-22 18:47