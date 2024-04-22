渣打上調全球經濟成長率：今年估3.1％、2025年3.2%
渣打銀行22日宣布，上調今年全球經濟成長至3.1%、先前預估2.9％，與2023年相較持平，並預估 2025 年全球經濟成長從原本預期3.1％調高至3.2%。
渣打銀仍認為，全球主要央行可能會在未來幾個月啟動降息周期，為亞洲第3季寬鬆政策敞開大門。儘管通膨在過去一年已有所趨緩，但有鑑於在許多經濟體中，勞動力市場強勁且經常性工資難以降低，當地物價壓力仍然是個令人擔憂的問題。
渣打銀指出，大陸出口持續通貨緊縮，但全球商品價格仍容易受週期性供應鏈中斷而影響。貿易保護主義的抬頭亦有可能造成成本增加。在通膨預期下降前，食品和能源價格下跌的通貨緊縮影響可能正在削弱。值得留意的是，全球石油需求上升，加上非石油輸出國組織無法有令人滿意的供應量，即便石油輸出國組織之減產預計不會延續到下半年，亦不會改變石油價格上升的預期。
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