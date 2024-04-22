童子賢現身北榮演講 談台灣產業發展與世界趨勢

和碩聯合科技董事長童子賢中午在台北榮總進行大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢」，準總統賴清德的閣揆人選一度傳出由他接任，童子賢表示所謂曾經要接任閣揆，承蒙賴總統的青睞，這只是我們在討論的過程，可能在24小時的期間有人耳聞，就這樣以為了。

對於520之後，新閣揆上任的期許，童子賢說，祝福新閣揆施政順利，並祝福台灣繼續安全、繁榮；前總統李登輝的名言也曾說「民之所欲、常在我心」，但社會上有許多陽光照不到的角落。童子賢表示，其中有很多人需要被關注、被照顧，仍卻無法達到此理想，「新閣揆上任後就是努力，一棒接一棒」。 和碩聯合科技董事長童子賢中午出席北榮大師講堂「台灣產業發展與世界趨勢」進行演講。記者林伯東／攝影 和碩聯合科技董事長童子賢（左）由台北榮總院長陳威明陪同（右），中午出席北榮大師講堂「台灣產業發展與世界趨勢」進行演講。記者林伯東／攝影

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