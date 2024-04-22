台電總經理接受慰留 批停電成政治工具

「停電各有原因，卻被無限上綱成缺電，對台電同仁並不公平！」原定辭職的台電總經理王耀庭22日表示接受慰留，並持續為台電負責。他也批評在野黨將停電扭曲成缺電與能源政策錯誤，讓台電基層同仁受到無比政治壓力。對此，國民黨團回應說，執政者不要再隱身背後，賴清德準總統上任應對外重新說明能源政策。

由於近日停電事件不斷，王耀庭20日提出辭呈表示負責，經濟部長王美花與次長曾文生都曾表示會全力慰留。

決為台電同仁承擔壓力

王耀庭22日召開記者會表示，他辭職是為了台電負責，留下來也是為了台電負責，雖然可能會有民眾有酸言酸語，但他從學校畢業就直接進入台電工作，為了保護台電同仁可以什麼職位都不要，希望繼續在任，保護台電同仁可以穩定供電的工作。

「單純的停電事件卻被扭曲成缺電與能源政策錯誤！」王耀庭直言，這段時間台電同仁受到很大壓力，他必須要用強硬的方式讓社會知道台電同仁的辛苦。他說，在辭職信上有附上照片，同仁在落石不斷的地方，用鋼板頂著繼續作天祥的復電工程，雖然在工安上台電工作人員有規避權可以不出勤，但他們還是義無反顧。

他坦言，曾經看到台電工作人員緊急修復電網，但在施作工程時完全不敢看旁邊路過民眾的臉，那個樣子讓他非常心痛，桃園停電造成很大風波，但台電同仁非常努力，在野黨不應該如此鋪天蓋地的抹黑。

別再讓總經理扛責

但國民黨立委羅廷瑋回應說，王耀庭為了台電，只好繼續當執政黨的打手，為他相當感到不捨。針對「電力問題用政治解讀」的指控，國民黨立院黨團書記長洪孟楷痛批，電力是民生問題，15日政府就是用1度12元的天價買電，才勉強讓供電回穩，民進黨政府還好意思說嘴嗎？

洪孟楷批評，民進黨說「電力問題用政治解讀」，但民進黨自己制定能源政策，難道不是政治考量，而不顧用電穩定而不願採用核電？同黨立委楊瓊瓔也說，執政黨不要一直隱身幕後，由總經理王耀庭與台電基層出來扛責，呼籲準總統賴清德上任後，要再次說明能源政策，否則民眾就會繼續質疑會有缺電危機。

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